В Steam стартовала предзагрузка Monster Hunter Wilds

28 февраля 2025 года состоится долгожданный релиз Monster Hunter Wilds, и разработчики готовят поклонников игры к выходу: игра теперь доступна для предзагрузки на платформе Steam. Для этого пользователям потребуется выделить около 57 ГБ на своем жестком диске.

Важно отметить, что в отличие от других крупных релизов, Monster Hunter Wilds не будет доступна в раннем доступе, и игроки не смогут получить доступ к игре до официального релиза. Кроме того, дополнительные материалы, включенные в делюкс- и премиум-версии игры, в основном носят косметический характер, что облегчает выбор издания для тех, кто еще сомневается, что приобрести.

Журналисты уже успели оценить игру, и мнения о новинке достаточно положительные. Некоторые считают, что Capcom создала лучшую игру в серии, но есть и замечания по поводу снижения сложности и ряда технических проблем. Несмотря на это, фанаты Monster Hunter с нетерпением ждут приближающегося релиза.