В сети появился список еще не раскрытых бойцов Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 выходит через несколько месяцев, но мы до сих пор не знаем ее полного состава. Утечка состоит из 19 персонажей, которые, предположительно, войдут в ростер MK1. Фанаты 3D-эпохи будут в восторге, если этот состав соответствует действительности.
Списком поделился thethiny в твиттере, который сказал, что он получен "от людей, которые дали нам трейлер до его выхода, а также от людей, которые рассказали нам подробности сюжетного режима, и информацию, которую Эд Бун подтвердил вчера".
- Хавик
- Рейко
- Нитара
- Ли Мей
- Ашра
- Саб-Зиро
- Скорпион
- Смоук
- Рептилия
- Лю Кан
- Кун Лао
- Райдэн
- Шан Цзун
- Китана
- Милина
- Таня
- Синдел
- Джонни Кейдж
- Кенши
По словам thethiny, полный состав будет включать 24 персонажа, так что в этом списке еще есть место для пяти. Интересно, что это основной состав, а не камео, что означает, что несколько персонажей 3D-эпохи могут вернуться в качестве полноценных бойцов. Это также означает, что они будут играть более значительную роль в сюжете.
Если вы еще не слышали о некоторых из этих имен, я расскажу о самых малоизвестных. Хавик дебютировал в Mortal Kombat: Deception и последний раз был доступен в Armageddon. Он описывается как клирик Хаоса, сеющий семена анархии вместо того, чтобы быть строго добрым или злым. Как вы, наверное, догадались, он родом из Царства Хаоса. Затем у нас есть Рейко - он дебютировал в Mortal Kombat 4, что хорошо увязывается с тизером Буна в прошлом, и в оригинальной временной шкале они были генералами в армии Шао Кана.
Нитара - еще один дебютант Deadly Alliance. Мы не видели ее со времен Armageddon, но она появилась в фильме 2021 года. Она вампир, который большую часть времени в оригинальной истории пытался отделить свое царство от Внешнего мира. Ли Мей также дебютировала в Deadly Alliance и в последний раз была доступна в Armageddon. Она - воин Внешнего Мира из деревни, которую поработили Шан Цзун и Куан Чи. И, наконец, Ашра, которая дебютировала в Deception. Это демон из Преисподней, но она также является охотником на демонов. Заметили тенденцию? Много отсылок на 3D-эпоху.
Armageddon, которая стала последним пристанищем для многих из этих персонажей 3D-эпохи (за исключением коротких неиграбельных появлений в сюжетном режиме), вышла в 2006 году. Прошло много времени. Но если этот список соответствует действительности, то фанатов 3D-эпохи ждет настоящий праздник.
"По словам thethiny, полный состав будет включать 24 персонажа, так что в этом списке еще есть место для пяти."
Рейн, Сайрекс, Сектор, Куан Чи и Ермак...ну и еще можно Фрост добавить на крайняк...
Где Мотаро ?!
По словам thethiny, полный состав будет включать 24 персонажа
Те кто смотрел недавние видосы с демо персами могли сами посчитать слоты и предположить(читай понять) что в игре будет 24 персонажа и обоже кто бы мог подумать 16 камео. Делать такие предсказания на обычных видео и показывать себя крутым инсайдером верх дебилизма. А те читатели которые сидят и это хавают не далеко от него ушли.
Опять без киборгов? Покупать не буду
Ой, только не надо спешить с выводами, может добавят их еще...
если начать душнить и копаться в лоре, то можно понять, что киборги появились не сразу после создания турнира, а в новой части это по сути все с нуля, поэтому либо в сиквеле (мк-2) они появятся либо в будущем как длс
согласен, достойный мортал это десятка. Там и рыгающий Бо'Рай'Чо и Танюха и киборги (аж все 4) и Тремор и Чужой с Хищником, ещё я там ждал Ли Мей, Рейна и Бараку, потому что они были в сюжетке.
11 часть купил только из-за Терминатора, Робокопа, Рэмбо, Фуджина и играбельного Шао Кана.
В этой части я ожидал увидеть Кинтаро и Мотаро, хотя бы всех цветных всем ненавистных ниндзя и киборгов, потому что они были в сюжетке 11 части, а в игре так и не появились.