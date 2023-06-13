В сети появился список еще не раскрытых бойцов Mortal Kombat 1 ©

Mortal Kombat 1 выходит через несколько месяцев, но мы до сих пор не знаем ее полного состава. Утечка состоит из 19 персонажей, которые, предположительно, войдут в ростер MK1. Фанаты 3D-эпохи будут в восторге, если этот состав соответствует действительности.



Списком поделился thethiny в твиттере, который сказал, что он получен "от людей, которые дали нам трейлер до его выхода, а также от людей, которые рассказали нам подробности сюжетного режима, и информацию, которую Эд Бун подтвердил вчера".

Хавик

Рейко

Нитара

Ли Мей

Ашра

Саб-Зиро

Скорпион

Смоук

Рептилия

Лю Кан

Кун Лао

Райдэн

Шан Цзун

Китана

Милина

Таня

Синдел

Джонни Кейдж

Кенши

По словам thethiny, полный состав будет включать 24 персонажа, так что в этом списке еще есть место для пяти. Интересно, что это основной состав, а не камео, что означает, что несколько персонажей 3D-эпохи могут вернуться в качестве полноценных бойцов. Это также означает, что они будут играть более значительную роль в сюжете.

Если вы еще не слышали о некоторых из этих имен, я расскажу о самых малоизвестных. Хавик дебютировал в Mortal Kombat: Deception и последний раз был доступен в Armageddon. Он описывается как клирик Хаоса, сеющий семена анархии вместо того, чтобы быть строго добрым или злым. Как вы, наверное, догадались, он родом из Царства Хаоса. Затем у нас есть Рейко - он дебютировал в Mortal Kombat 4, что хорошо увязывается с тизером Буна в прошлом, и в оригинальной временной шкале они были генералами в армии Шао Кана.



Нитара - еще один дебютант Deadly Alliance. Мы не видели ее со времен Armageddon, но она появилась в фильме 2021 года. Она вампир, который большую часть времени в оригинальной истории пытался отделить свое царство от Внешнего мира. Ли Мей также дебютировала в Deadly Alliance и в последний раз была доступна в Armageddon. Она - воин Внешнего Мира из деревни, которую поработили Шан Цзун и Куан Чи. И, наконец, Ашра, которая дебютировала в Deception. Это демон из Преисподней, но она также является охотником на демонов. Заметили тенденцию? Много отсылок на 3D-эпоху.



Armageddon, которая стала последним пристанищем для многих из этих персонажей 3D-эпохи (за исключением коротких неиграбельных появлений в сюжетном режиме), вышла в 2006 году. Прошло много времени. Но если этот список соответствует действительности, то фанатов 3D-эпохи ждет настоящий праздник.