EA Motive продолжает разработку экшена Iron Man, преодолев "важный внутренний рубеж" в начале этого года

EA Motive продолжает разработку экшена про "Железного человека" преодолев "важной внутренней рубеж" в начале этого года

Студия-разработчик ремейка Dead Space студия Motive объявила о создании новой внутренней команды, которая будет заниматься разработкой франшизы Battlefield, присоединившись к более крупной команде, состоящей из нескольких студий, занимающихся этой франшизой, в которую также входят DICE, Ripple Effect Studios и Criterion Games. Однако Motive уже некоторое время работает над однопользовательской приключенческого экшена про Железного человека - так как же повлияет это изменение на разработку проекта?

Никак. В сообщении, сообщающем о присоединении студии к большой команде Battlefield, генеральный директор Патрик Клаус (Patrick Klaus) рассказал, что отдельная команда Motive продолжает работу над Iron Man, которая недавно преодолела важный внутренний рубеж.

Параллельно продолжается разработка нашего проекта Iron Man под руководством Оливье Прулкса (исполнительный продюсер) и Яна Фрейзера (креативный директор). "В этом году команда добилась отличного прогресса, преодолев важный внутренний рубеж и заложив прочный фундамент для дальнейшей работы. "Железный человек" - важный приоритет для Motive, и я очень горжусь работой, которую мы проделали до сих пор.

В октябре прошлого года было объявлено, что проект "Железный человек" находится на ранней стадии пре-продакшена. В отличие от прошлых игр Motive, которые создавались на внутреннем движке EA Frostbite, этот проект создается на движке Unreal Engine 5, а в объявлениях о вакансиях говорится, что это может быть игра с открытым миром.