Marvel's Iron Man разрабатывается на движке Unreal Engine 5 ©

Согласно последней информации, предстоящая игра EA и Motive Studio Iron Man разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Ранее уже говорилось, что игра будет на движке Unreal Engine, но было не ясно, четверка это или пятерка.



Судя по недавнему объявлению о вакансии, новый сотрудник присоединится к команде разработчиков для работы над предстоящей AAA-игрой Iron Man, создаваемой на Unreal Engine 5.

Среди перечисленных обязанностей упоминается, что новый сотрудник будет сотрудничать с аудио-дизайнерами для интеграции аудио-активов, реализации звуковых эффектов, музыки, закадрового голоса и интерактивных аудио-элементов с использованием Unreal Engine 5.



Что касается квалификации, ожидается, что кандидаты будут обладать навыками работы с аудиосистемой Unreal Engine 5, включая работу с аудиокомпонентами, аудиограммами, звуковыми сигналами и визуальными сценариями Unreal Blueprints.



Ранее сообщалось, что игра находится в разработке как минимум с июля 2021 года. Согласно профилю LinkedIn старшего художника по окружению Джимми Хо, он работает над игрой Iron Man с июля 2021 года. Этот срок составляет 1 год и 3 месяца. Также возможно, что он присоединился к проекту через некоторое время после начала разработки, но точно сказать сложно. Однако, судя по имеющейся информации, игра находится в разработке как минимум два года.