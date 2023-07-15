По словам инсайдера, Persona 3 Reload будет единственным ремейком в серии ©

Информатор, считающийся потенциально надежным в вопросах, связанных с компанией Atlus, сообщил, что Persona 3 Reload может быть единственным переизданием, запланированным для данной серии, поэтому никаких других ремастеров или ремейков по другим частям не планируется.

По имеющимся данным, большая часть сотрудников Atlus в настоящее время уже работает над Persona 6, а всего по серии будет выпущено до 4 игр, как уже анонсированных и вышедших на рынок, так и находящихся в разработке или еще не анонсированных.

Это Persona 3 Reload, Persona 5 Tactica, Persona 6 и Persona Asa, последняя из которых пока не анонсирована и, следовательно, является секретной игрой, но уже некоторое время находится в разработке в Atlus. О последней пока нет никакой информации, но она может оказаться спин-оффом.

С другой стороны, о Persona 6 мы тоже ничего не знаем, так что в ближайшее время должно появиться сообщение от Atlus о судьбе знаменитой японской ролевой серии. Пока же ближайшие игры - Persona 3 Reload и Persona 5 Tactica, недавно анонсированные на прошедшей в прошлом месяце Xbox Game Showcase.

Обе игры, которые появятся в первый день непосредственно на Xbox Game Pass, а также на других платформах через стандартную дистрибуцию, представляют собой переиздание и довольно уникальный спин-офф. Persona 3 Reload - это ремейк оригинальной Persona 3.

Persona 5 Tactica, напротив, представляет собой нечто беспрецедентное: это ролевая игра, ориентированная на стратегию, с графикой в стиле "чиби" и сконцентрированная на сюжетных элементах и персонажах Persona 5, представленных в совершенно ином ключе.