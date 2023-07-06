Авторитетный инсайдер подтверждает выход ремастера Red Dead Redemption, но просит не завышать ожидания ©

В сети уже долгое время активно ходят слухи о скором анонсе обновленного издания Red Dead Redemption. Про саму игру практически ничего неизвестно, как и не было официального подтверждения от Rockstar Games, однако о существовании ремастера говорят все большее число инсайдеров. Сегодня один из проверенных авторов утечек заявил, что новому релизу Red Dead Redemption все таки быть, однако вместе с этим он предостерег пользователей от завышенных ожидания.

Инсайдер под ником Onion00048, который один из первый заявил о существовании ремейка Metal Gear Solid 3 и предупредил о презентации Sony, поделился своими сведениями о Red Dead Redemption. Согласного его данным, в сети распространяются действительно правдивые слухи. Rockstar Games реально работает над обновленным изданием игры Red Dead Redemption, однако у самих разработчиков пока нет даже окна релиза.

По словам инсайдера, игрокам не стоит слишком многого ждать от нового выпуска Red Dead Redemption. Если верить его информации, игроки получат стандартизированный ремастер с легкими косметическими улучшениями. В студии когда обсуждался полноценный ремейк игры и даже начались подготовительные работы, но от такой идеи отказались из-за сложности разработки. Rockstar стремиться просто выпустить Red Dead Redemption на новых платформах и не допустить ошибок Grand Theft Auto: The Trilogy, но зато выход игры не заставит себя долго ждать.