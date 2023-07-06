Авторитетный инсайдер подтверждает выход ремастера Red Dead Redemption, но просит не завышать ожидания

В сети уже долгое время активно ходят слухи о скором анонсе обновленного издания Red Dead Redemption. Про саму игру практически ничего неизвестно, как и не было официального подтверждения от Rockstar Games, однако о существовании ремастера говорят все большее число инсайдеров. Сегодня один из проверенных авторов утечек заявил, что новому релизу Red Dead Redemption все таки быть, однако вместе с этим он предостерег пользователей от завышенных ожидания.
Инсайдер под ником Onion00048, который один из первый заявил о существовании ремейка Metal Gear Solid 3 и предупредил о презентации Sony, поделился своими сведениями о Red Dead Redemption. Согласного его данным, в сети распространяются действительно правдивые слухи. Rockstar Games реально работает над обновленным изданием игры Red Dead Redemption, однако у самих разработчиков пока нет даже окна релиза.
По словам инсайдера, игрокам не стоит слишком многого ждать от нового выпуска Red Dead Redemption. Если верить его информации, игроки получат стандартизированный ремастер с легкими косметическими улучшениями. В студии когда обсуждался полноценный ремейк игры и даже начались подготовительные работы, но от такой идеи отказались из-за сложности разработки. Rockstar стремиться просто выпустить Red Dead Redemption на новых платформах и не допустить ошибок Grand Theft Auto: The Trilogy, но зато выход игры не заставит себя долго ждать.
После ремастера серии GTA не обещаю. Уж больно хорошо вышло...
Надеюсь его не те же ребята пилят) иначе будет очередное фиаско.
Типо будет не лучше тройничка гта?)))
Скорее, будет как L.A. Noire для ПС4 и Хоне, которая, по сути, просто порт,
Они бы лучше че нибудь рассказали про ремейк Max payne 1 и 2й части, чем каждый день про рдр говорить!
Вроде все права на макс пейн ремеди вернулись, они ремейкать собираются.
Рокстар это закрытая студия, и не особо любит сливы информаций на свой игры, если ранний слив gta 6 появился на youtube. Кто успел тот посмотрел. На следующий же день, во всех каналах где разместили ролик был удален. Они как партизаны, до последнего будут молчать. Тут некий как выясняется "инсайдер" якобы что то знает по игре, конечно.
А что, ещё остались геймеры, которые всерьёз ожидают чего-то от ремастеров?
Смотря каких ремастеров. Ремастер Mass effect 1 мне понравился.
Ну такой ремастер есть уже на Xbox One X/Series X
Подтянут до 4К c HDR
Перовым о ремейке MGS3 ещё в 2021 году сообщил сайт VGC
лучше бы 3 часть выпустили
Слышь, купи ̶S̶k̶y̶r̶i̶m̶ RDR
Через 7-10 лет они выпустят переиздание gta4 gta5
Это все сами рокстар через инсайдеры попросили не ждать завышенное ожидание? Игре 10 лет лол, за это время такой крупной студий хватило возможностей выпустить не ремастер а полноценный ремейк, прибыль gta online голову им вскружило? Это все брехня, если хотят выпустить ужасный ремастер, как это было трилогией gta, мне их жаль. А ценник небось 4000 рублей будет косить. Эти деньги можно потратить на ассасин крид, или новую игру от бесезды.
Там кстати "стукач" подтвердил, а это можно сказать 100%
В студии когда обсуждался полноценный ремейк игры и даже начались подготовительные работы, но от такой идеи отказались из-за сложности разработки
Позорники, более мелкие команды выпускали ремейки, а этим влом.
Когда смотришь на добротный ремейк Систем Шок, который сделан маленькой и не опытной студией, считай без денег, но с любовью и уважением к оригиналу, вспоминаешь, что вот эти все майкрософты и рокстары - просто никчемные студии, вплоть до того что "сложно сделать перевод" или "сложно сделать ремейк игры, которую мы уже делали, хоть мы и сделали рдр2". Это кринж какой то, сюр просто. Таким компаниям вообще должно быть стыдно и зазорно даже в суе упоминать, что им что-то там "сложно".
Особенно на базе RDR2. Сколько читал сообщений что в RDR2 многое для ремейка первой уже готово
Вообще пофиг если игра выйдет с плюс минус графоном оригинала. Зато в высоком разрешении, хорошим качеством текстур и дальностью прорисовки. Графика с каждым годом все сложнее, а проекты все скучнее. Самые знаковые игры пришлись на эпоху PS3 и XBOX 360. Их и в оригинале пройти кайфово, потому что игры шикарные