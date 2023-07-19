Разработчики экшена Sand показали завораживающие концепт-арты локаций ©

В начале этого лета был представлен амбициозный экшен Sand с видом от первого лица, открытым миром и элементами выживания. Проект интригует своим необычным сеттингом, который объединяет в себе каноничный стимпанк и постапокалипсис с альтернативной историей. Разработчики игры предлагают подробнее оценить необычный мир Sand с помощью опубликованных концепт-артов.

Представленные иллюстрации дают возможность оценить разнообразные просторы открытого мира Sand. Судя по этим концептам, в игре будут обширные пустынные локации, однако игроки также смогут посетить город и различные здания, которые были созданы в духе классического стимпанка.

В альтернативном начале 20-го века открытие новых источников энергии позволило людям добиться значительного прогресса в освоении космоса. Инициированные Австро-Венгерской империей завоевания других планет и их ценных ресурсов стали реальными.



Загадка экологической катастрофы постигла богатую полезными ископаемыми планету Софи; её жители были вынуждены уйти. Теперь к Софи отправляются самые смелые представители империи и обездоленные души. В этих смертоносных землях песка и ветра они ищут одно и только одно: сокровища, способные навсегда изменить чью-то жизнь. И если по пути прольётся кровь — так тому и быть.

— из описания внутриигрового мира Sand.

Вместе с этим разработчики сообщили о проведении закрытого альфа-тестирования игры. Все желающие могут оформить заявку на участие через официальный сайт. Sand пока не имеет даты релиза, однако разработчики верят в достаточно скорый релиз игры на ПК и консолях.