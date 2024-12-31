В "Сатурне" появились новогодние украшения и важные изменения в игровом процессе

В «Сатурне» появилось новое обновление. Самое важное изменение — теперь после смерти персонажа можно не начинать всё заново, а просто вернуться к последнему сохранению. А ещё главному герою Акиму добавили возможность кувырков, чтобы было проще уворачиваться в бою. Заодно разработчики переделали статус-эффекты — сейчас они работают дольше и пригождаются не только в сражениях.

Также теперь на многие случайные события в игре влияет параметр удачи, да и в ящиках с роботами можно найти разные неожиданные предметы. В музее, кстати, тоже появились новые экспонаты.

Ну и приятная мелочь напоследок — в игру добавили новогоднее настроение, так что дом Акима был украшен ёлкой, гирляндами и другими праздничными предметами.