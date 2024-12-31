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Сатурн 29.10.2024
Ролевая, Инди, Тактика, Вид сверху
7.3 160 оценок

В "Сатурне" появились новогодние украшения и важные изменения в игровом процессе

Lunersun
Новости

В «Сатурне» появилось новое обновление. Самое важное изменение — теперь после смерти персонажа можно не начинать всё заново, а просто вернуться к последнему сохранению. А ещё главному герою Акиму добавили возможность кувырков, чтобы было проще уворачиваться в бою. Заодно разработчики переделали статус-эффекты — сейчас они работают дольше и пригождаются не только в сражениях.

Также теперь на многие случайные события в игре влияет параметр удачи, да и в ящиках с роботами можно найти разные неожиданные предметы. В музее, кстати, тоже появились новые экспонаты.

Ну и приятная мелочь напоследок — в игру добавили новогоднее настроение, так что дом Акима был украшен ёлкой, гирляндами и другими праздничными предметами.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

// Азамат Шехов

4
Кей Овальд

Ну, ждём финальную версию.

1
Пользователь ВКонтакте

Наконец-то ее пройду, наверно. // Константин Савин

1
Alex40001

а игра нужна хоть кому-то кроме ири и разработчиков?

-12
Almadir

Да.

2
Alex40001 Almadir

ну да заметил стадо ботов им то конечно это нужно

-1
Александр Дантес

Я бы взглянул, задумка вроде как не плохая, но если в реализации это очередная смута то идёт она лесом. Ага... это какая то бродилка с видом от третьего лица сомнительного содержания нее... я пас.)

0