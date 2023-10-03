Консольная версия SpellForce: Conquest of Eo выйдет 7 ноября

Conquest of Eo поступят в продажу 7 ноября по цене $29,99 / £19,99 / €23,99, объявили издатель THQ Nordic и разработчик Owned by Gravity. Обновление версии 1.3 также стало доступно для PC-версии.
SpellForce: Conquest of Eo впервые вышла для ПК через Steam, Epic Games Store и GOG 3 февраля.
Обновление версии 1.3 добавляет следующие новые материалы и возможности:
- Обзор квестов - позволяет быстро находить активные квесты на карте мира и переходить к ним.
- Новый герой - Галтрак - маг крови орков, обладающий собственной магией, которая может даже открыть новые заклинания для вашего волшебника... но за это придется заплатить.
- Новая локация в мире - деревня Суллид.
- Значительные улучшения производительности, позволяющие оптимизировать работу с игрой на низкопроизводительных системах и ускорить время загрузки.
- Улучшены функциональные возможности и управление геймпадом.
- Эти новые материалы также войдут в консольную версию игры, которая выйдет в ноябре.