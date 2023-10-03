Консольная версия SpellForce: Conquest of Eo выйдет 7 ноября

Пошаговая стратегия, действия которой разворачивается в фэнтезийной вселенной SpellForce.

Вам предстоит управлять прислужниками и героями из своей башни, чтобы исследовать земли Эо. Вы должны острагивать свою башню и расширять зону влияния, чтобы стать величайшим магом и наколдовать самое могущественное заклинание из всех, что видел этот мир.