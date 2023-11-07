Пошаговая фэнтезийная стратегия SpellForce: Conquest of Eo стала доступна для PlayStation и Xbox

Эпическая пошаговая фэнтезийная стратегия SpellForce: Conquest of Eo вышла как для консолей PlayStation, так и для Xbox. В этом захватывающем приключении игроки берут на себя роль амбициозного мага, стремящегося подняться на вершину волшебства. Командуйте армиями различных рас SpellForce, таких как орки, эльфы, гномы, люди и многие другие. Каждая из трех профессий мага предлагает уникальные способы укрепления ваших сил: поднимайте нежить в роли некроманта, наделяйте свои войска мощными зельями в роли алхимика или выковывайте мощные руны для своих солдат в роли ремесленника.

SpellForce: Conquest of Eo органично сочетает в себе пошаговую стратегию с элементами 4x, привносит ощущение погружения в ролевую игру и завершается короткими, но захватывающими пошаговыми тактическими битвами.