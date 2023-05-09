Для Star Wars Jedi: Survivor вышел новый патч с исправлением сбоев

Долгожданный экшен Star Wars Jedi: Survivor вышел, как и многие другие современные игровые новинки, разочаровывающим из-за неудовлетворительного технического состояния. Проект от студии Respawn Entertainment страдает от проблем оптимизации, заиканий и багов, но благо разработчики оперативно работают над патча. Сегодня для игры вышло уже второе обновление, которое приносит с собой исправление критических сбоев и других ошибок.
Второе обновление для Star Wars Jedi: Survivor уже доступно игрокам на консолях. Разработчики обещают выпустить патч для ПК-версии экшена как можно скорее на этой неделе. Тем не менее уже сейчас из сообщения Respawn можно узнать, какие ошибки устраняет обновление на всех платформах.
Примечания к патчу:
- (Только для ПК) Обновлено поведение окклюзии для трассировки лучей, что сокращает время простоя.
- (Только для ПК) Обновлены бюджеты потоковой передачи, которые помогут уменьшить заминки при обходе.
- (Только для ПК) Улучшена производительность некоторых визуальных эффектов.Скоро на консоли
- (Только для ПК) Обновлена обработка данных при переключении трассировки лучей, что повышает производительность без трассировки лучей.
- (Только для PS5) Исправлено несоответствие значений HDR, из-за которого настройки HDR отображались неправильно для пользователей PS5.
- Исправлены различные ошибки состояния сохранения.
- Исправлена проблема с потоковой передачей, из-за которой некоторые сценарии потоковой передачи заканчивались черным экраном.
- Исправлена ошибка, из-за которой одно из вентиляционных отверстий не активировалось должным образом в Каменных шпилях.
- Исправление звука для момента повествования, когда музыка вела себя неправильно.
- Исправлена ошибка, из-за которой метки световых мечей отображались некорректно в некоторых сценариях.
- Исправлен сценарий, в котором игрок мог заблокировать прогресс в Lucrehulk.
- Исправлен лифт, чтобы игрок не провалился в него и не попал в состояние блокировки прогресса.
- Исправлена ошибка, из-за которой Рейвис становился непобедимым.
- Исправлена серьезная проблема с анимацией, которая нарушала последовательность повествования в конце игры.
- Исправлена ошибка столкновений, из-за которой игроки могли застрять в комнате для медитации.
- Добавлено примечание, поясняющее, что некоторые способности BD-1 недоступны во время боя.
- Улучшена прокрутка текста.
- Мелкие исправления перевода текста.
- Различные исправления сбоев.
Кроме этого, разработчики Star Wars Jedi: Survivor сообщили, что продолжают работать над следующими патчами. Вместе с устранением других важных ошибок для игры ожидаются обновления с улучшениями общей производительности на разных ПК и при использовании трассировки лучей.
Молодцы, активно, но пока обновы не было у меня.
И года не прошло.
Это должны были сделать до официального выхода игры.... А не выпускать бета версию...