Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.2 468 оценок

Для Star Wars Jedi: Survivor вышел новый патч с исправлением сбоев

©
Gutsz
Новости

Долгожданный экшен Star Wars Jedi: Survivor вышел, как и многие другие современные игровые новинки, разочаровывающим из-за неудовлетворительного технического состояния. Проект от студии Respawn Entertainment страдает от проблем оптимизации, заиканий и багов, но благо разработчики оперативно работают над патча. Сегодня для игры вышло уже второе обновление, которое приносит с собой исправление критических сбоев и других ошибок.

Второе обновление для Star Wars Jedi: Survivor уже доступно игрокам на консолях. Разработчики обещают выпустить патч для ПК-версии экшена как можно скорее на этой неделе. Тем не менее уже сейчас из сообщения Respawn можно узнать, какие ошибки устраняет обновление на всех платформах.

Примечания к патчу:

  • (Только для ПК) Обновлено поведение окклюзии для трассировки лучей, что сокращает время простоя.
  • (Только для ПК) Обновлены бюджеты потоковой передачи, которые помогут уменьшить заминки при обходе.
  • (Только для ПК) Улучшена производительность некоторых визуальных эффектов.Скоро на консоли
  • (Только для ПК) Обновлена ​​обработка данных при переключении трассировки лучей, что повышает производительность без трассировки лучей.
  • (Только для PS5) Исправлено несоответствие значений HDR, из-за которого настройки HDR отображались неправильно для пользователей PS5.
  • Исправлены различные ошибки состояния сохранения.
  • Исправлена ​​проблема с потоковой передачей, из-за которой некоторые сценарии потоковой передачи заканчивались черным экраном.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой одно из вентиляционных отверстий не активировалось должным образом в Каменных шпилях.
  • Исправление звука для момента повествования, когда музыка вела себя неправильно.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой метки световых мечей отображались некорректно в некоторых сценариях.
  • Исправлен сценарий, в котором игрок мог заблокировать прогресс в Lucrehulk.
  • Исправлен лифт, чтобы игрок не провалился в него и не попал в состояние блокировки прогресса.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой Рейвис становился непобедимым.
  • Исправлена ​​серьезная проблема с анимацией, которая нарушала последовательность повествования в конце игры.
  • Исправлена ​​ошибка столкновений, из-за которой игроки могли застрять в комнате для медитации.
  • Добавлено примечание, поясняющее, что некоторые способности BD-1 недоступны во время боя.
  • Улучшена прокрутка текста.
  • Мелкие исправления перевода текста.
  • Различные исправления сбоев.

Кроме этого, разработчики Star Wars Jedi: Survivor сообщили, что продолжают работать над следующими патчами. Вместе с устранением других важных ошибок для игры ожидаются обновления с улучшениями общей производительности на разных ПК и при использовании трассировки лучей.

Обновления
3
3
Последние посты по игре Star Wars Jedi: Survivor
Один из дроидов Star Wars Jedi Survivor создан специально, чтобы бесить игроков
Один из дроидов Star Wars Jedi Survivor создан специально, чтобы бесить игроков
В Star Wars Jedi: Survivor есть специальное сообщение для спидраннеров и глитчеров, которые обходят элементы истории
В Star Wars Jedi: Survivor есть специальное сообщение для спидраннеров и глитчеров, которые обходят элементы истории
Самые лучшие навыки в Star Wars Jedi: Survivor, который стоит получить в первую очередь
Самые лучшие навыки в Star Wars Jedi: Survivor, который стоит получить в первую очередь
Комментарии: 3
Ваш комментарий
TRADS80

Молодцы, активно, но пока обновы не было у меня.

1
Destroited

И года не прошло.

0
Sidorovich12

Это должны были сделать до официального выхода игры.... А не выпускать бета версию...

0