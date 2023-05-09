Для Star Wars Jedi: Survivor вышел новый патч с исправлением сбоев ©

Долгожданный экшен Star Wars Jedi: Survivor вышел, как и многие другие современные игровые новинки, разочаровывающим из-за неудовлетворительного технического состояния. Проект от студии Respawn Entertainment страдает от проблем оптимизации, заиканий и багов, но благо разработчики оперативно работают над патча. Сегодня для игры вышло уже второе обновление, которое приносит с собой исправление критических сбоев и других ошибок.

Второе обновление для Star Wars Jedi: Survivor уже доступно игрокам на консолях. Разработчики обещают выпустить патч для ПК-версии экшена как можно скорее на этой неделе. Тем не менее уже сейчас из сообщения Respawn можно узнать, какие ошибки устраняет обновление на всех платформах.

Примечания к патчу:

(Только для ПК) Обновлено поведение окклюзии для трассировки лучей, что сокращает время простоя.

Обновлено поведение окклюзии для трассировки лучей, что сокращает время простоя. (Только для ПК) Обновлены бюджеты потоковой передачи, которые помогут уменьшить заминки при обходе.

Обновлены бюджеты потоковой передачи, которые помогут уменьшить заминки при обходе. (Только для ПК) Улучшена производительность некоторых визуальных эффектов.Скоро на консоли

Улучшена производительность некоторых визуальных эффектов.Скоро на консоли (Только для ПК) Обновлена ​​обработка данных при переключении трассировки лучей, что повышает производительность без трассировки лучей.

Обновлена ​​обработка данных при переключении трассировки лучей, что повышает производительность без трассировки лучей. ( Только для PS5 ) Исправлено несоответствие значений HDR, из-за которого настройки HDR отображались неправильно для пользователей PS5.

) Исправлено несоответствие значений HDR, из-за которого настройки HDR отображались неправильно для пользователей PS5. Исправлены различные ошибки состояния сохранения.

Исправлена ​​проблема с потоковой передачей, из-за которой некоторые сценарии потоковой передачи заканчивались черным экраном.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой одно из вентиляционных отверстий не активировалось должным образом в Каменных шпилях.

Исправление звука для момента повествования, когда музыка вела себя неправильно.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой метки световых мечей отображались некорректно в некоторых сценариях.

Исправлен сценарий, в котором игрок мог заблокировать прогресс в Lucrehulk.

Исправлен лифт, чтобы игрок не провалился в него и не попал в состояние блокировки прогресса.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой Рейвис становился непобедимым.

Исправлена ​​серьезная проблема с анимацией, которая нарушала последовательность повествования в конце игры.

Исправлена ​​ошибка столкновений, из-за которой игроки могли застрять в комнате для медитации.

Добавлено примечание, поясняющее, что некоторые способности BD-1 недоступны во время боя.

Улучшена прокрутка текста.

Мелкие исправления перевода текста.

Различные исправления сбоев.

Кроме этого, разработчики Star Wars Jedi: Survivor сообщили, что продолжают работать над следующими патчами. Вместе с устранением других важных ошибок для игры ожидаются обновления с улучшениями общей производительности на разных ПК и при использовании трассировки лучей.