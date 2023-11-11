По словам бывшего сотрудника Blizzard, Starcraft 2 продалась хуже, чем лошадь для World of Warcraft

Экс-сотрудник Blizzard Джейсон Холл, ныне независимый разработчик, раскрыл действительно интересный факт: вся игра Starcraft 2: Wings of Liberty принесла Blizzard меньше денег, чем лошадь для World of Warcraft, продаваемая за 15 долларов.

Холл рассказал забавную ситуацию, которая для многих может оказаться по-настоящему удручающей, в видео, опубликованном на его YouTube-канале Pirate Software, где он поведал о своей работе в Blizzard. Холл работал над StarCraft 2: Wings of Liberty два года, но продажи игры принесли меньше денег, чем лошадь в WoW. Жалко, что он не сказал, что это за лошадь.

StarCraft 2: Wings of Liberty вышла 27 июля 2010 года, в год, когда Celestial Steed, добавленная в игру в апреле 2010 года, пользовалась бешеной популярностью в WoW. Надо сказать, что лошадь стоила 25 долларов, а не 15, и надо добавить, что она вызвала немало споров в игровом сообществе. Тем не менее, уже через три часа после запуска за Celestial Seed стояла очередь из 140 000 игроков, что принесло миллионы долларов дохода.

«Это очень смешно, ребята. Вам интересно, почему компании используют микротранзакции? Потому что вы продолжаете покупать всякую ерунду», – подытожил Холл.

Как бы то ни было, за первые два дня StarCraft 2: Wings of Liberty было продано 1,5 миллиона копий и к концу 2012 года это число увеличилось до 6 миллионов. Blizzard никогда не раскрывала общие доходы от игры, но можно с уверенностью сказать, что серия находится в режиме ожидания уже много лет.