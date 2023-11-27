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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
6.3 161 оценка

Знакомимся с отвязным Капитаном Бумерангом в трейлере Suicide Squad: Kill The Justice League

Gutsz
Новости

Разработчики из Rocksteady Studios не перестают радовать новыми материалами по кооперативному шутеру Suicide Squad: Kill The Justice League. На этот раз на обозрение игроков был представлен Капитан Бумеранг — один из известных злодеев вселенной DC, которому предстоит стать играбельным персонажем в игре и противостоять самой Лиге Справедливости.

Капитан Бумеранг - настоящий трус, но он всегда готов вернуться в бой, особенно когда его противником выступает Флэш - его злейший враг. На самом деле он обладает недюжинной силой и внушительным арсеналом вооружения, способным остановить любого противника, даже если он супергерой.

Оценить огневую мощь злодея в деле получится уже в следующем году. Релиз Suicide Squad: Kill The Justice League запланирован на 2 февраля 2024 года для PS5, Xbox Series и ПК.

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BAZKIN

Тупо мельтешня лютая на экране

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