Знакомимся с отвязным Капитаном Бумерангом в трейлере Suicide Squad: Kill The Justice League

Разработчики из Rocksteady Studios не перестают радовать новыми материалами по кооперативному шутеру Suicide Squad: Kill The Justice League. На этот раз на обозрение игроков был представлен Капитан Бумеранг — один из известных злодеев вселенной DC, которому предстоит стать играбельным персонажем в игре и противостоять самой Лиге Справедливости.
Капитан Бумеранг - настоящий трус, но он всегда готов вернуться в бой, особенно когда его противником выступает Флэш - его злейший враг. На самом деле он обладает недюжинной силой и внушительным арсеналом вооружения, способным остановить любого противника, даже если он супергерой.
Оценить огневую мощь злодея в деле получится уже в следующем году. Релиз Suicide Squad: Kill The Justice League запланирован на 2 февраля 2024 года для PS5, Xbox Series и ПК.
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