AeroCool вернется на полки магазинов, но под другим названием

Тайваньская компания Formula V Line (ранее известная как Formula V), которая занимается производством корпусов для ПК, блоков питания и систем охлаждения, объявила, что к ней присоединилась бывшая российская команда AeroCool, покинувшая рынок России в июле. В связи с этим, скоро на российском рынке появится новая линейка продукции — Formula AC, в которую войдут популярные корпуса и блоки питания, ранее выпускавшиеся под брендом AeroCool.

Обновленные и усовершенствованные классические модели серии Formula AC будут доступны под брендом Formula V Line в России уже с октября 2024 года. Это означает, что Formula V Line вместе с бывшими сотрудниками AeroCool продолжит предлагать российским пользователям доступные и качественные компоненты для сборки ПК.

Расширение ассортимента за счет линейки Formula AC — часть стратегии компании по усилению позиций на рынке ПК-компонентов. Бренд предлагает проверенные временем решения, которые ориентированы на геймеров, энтузиастов и сборщиков ПК, и все это по доступным ценам.

Как отметили в Formula V Line, этот шаг подчеркивает стремление компании предоставлять надежные и экономичные компоненты, которые отвечают растущим запросам на качественную, но при этом бюджетную продукцию для ПК.