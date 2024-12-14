Создатели Crimson Desert представили системные требования для ПК

Студия Pearl Abyss представила системные требования PC-версии своей предстоящей RPG Crimson Desert.

Игра создается на движке BlackSpace Engine и предложит обширный открытый мир с динамической погодой и сменой времени суток. До релиза Crimson Desert остаётся почти целый год, поэтому можно ожидать, что разработчики смогут дополнительно оптимизировать игру.

Минимальные системные требования:

64-битная Windows 10;

Ryzen 5 2600X / i5-8500;

16 ГБ RAM;

GTX 1060 / RX 6500 XT;

DirectX 12;

100 ГБ свободного места.

Рекомендуемые системные требования:

64-битная Windows 10;

Ryzen 7 7700X / i7-13700K;

16 ГБ RAM;

RTX 4070 SUPER / RX 7800 XT;

DirectX 12;

100 ГБ свободного места.

Релиз игры состоится в конце 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.