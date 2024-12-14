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Crimson Desert 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8 241 оценка

Создатели Crimson Desert представили системные требования для ПК

AceTheKing
Новости

Студия Pearl Abyss представила системные требования PC-версии своей предстоящей RPG Crimson Desert.

Игра создается на движке BlackSpace Engine и предложит обширный открытый мир с динамической погодой и сменой времени суток. До релиза Crimson Desert остаётся почти целый год, поэтому можно ожидать, что разработчики смогут дополнительно оптимизировать игру.

Минимальные системные требования:

  • 64-битная Windows 10;
  • Ryzen 5 2600X / i5-8500;
  • 16 ГБ RAM;
  • GTX 1060 / RX 6500 XT;
  • DirectX 12;
  • 100 ГБ свободного места.

Рекомендуемые системные требования:

  • 64-битная Windows 10;
  • Ryzen 7 7700X / i7-13700K;
  • 16 ГБ RAM;
  • RTX 4070 SUPER / RX 7800 XT;
  • DirectX 12;
  • 100 ГБ свободного места.

Релиз игры состоится в конце 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

9
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Max Rolens

Ждем... На вид интересно.

3
My life is a game

такая большая разница между минималкой и рекомендуемые
выглядит интересно, добавил в желаемое

0
LuckyСat

о попру на 1070

0
AT_Sagor

RTX 4070 SUPER для такой посредственной графики... не то чтобы я удивлён, просто говорит о том, что оптимизацию завести и не думали. Вот тебе и новая классика жанра.

-5