Создатели Crimson Desert представили системные требования для ПК

Студия Pearl Abyss представила системные требования PC-версии своей предстоящей RPG Crimson Desert.
Игра создается на движке BlackSpace Engine и предложит обширный открытый мир с динамической погодой и сменой времени суток. До релиза Crimson Desert остаётся почти целый год, поэтому можно ожидать, что разработчики смогут дополнительно оптимизировать игру.
Минимальные системные требования:
- 64-битная Windows 10;
- Ryzen 5 2600X / i5-8500;
- 16 ГБ RAM;
- GTX 1060 / RX 6500 XT;
- DirectX 12;
- 100 ГБ свободного места.
Рекомендуемые системные требования:
- 64-битная Windows 10;
- Ryzen 7 7700X / i7-13700K;
- 16 ГБ RAM;
- RTX 4070 SUPER / RX 7800 XT;
- DirectX 12;
- 100 ГБ свободного места.
Релиз игры состоится в конце 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Ждем... На вид интересно.
такая большая разница между минималкой и рекомендуемые
выглядит интересно, добавил в желаемое
о попру на 1070
RTX 4070 SUPER для такой посредственной графики... не то чтобы я удивлён, просто говорит о том, что оптимизацию завести и не думали. Вот тебе и новая классика жанра.