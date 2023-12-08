Никакой Сэм - Samsung называет свой ИИ для смартфонов Galaxy AI

В следующем году искусственный интеллект на устройствах станет значительным достижением, и Samsung готовится представить свою собственную модель AI под названием Galaxy AI. Эта новинка дебютирует в серии Galaxy S24, а затем появится и на других смартфонах Samsung. Название Galaxy AI сохраняет общую линейку Samsung Galaxy, что логично, учитывая ее широкую известность. Источник также сообщает о сотрудничестве Samsung с несколькими лидерами отрасли, чтобы создать полноценный продукт.

Согласно доступной информации, Galaxy AI обеспечит перевод звонков на разные языки в режиме реального времени и предложит другие функции, такие как генерация изображений и базовая текстовая обработка. Несмотря на то что Samsung несет ответственность за концепцию, отмечается важное сотрудничество с другими компаниями для создания комплексного продукта.

Вопрос задается о том, действительно ли модели искусственного интеллекта на устройствах являются необходимостью, или стоит ли индустрии смартфонов переключить внимание на другие направления.