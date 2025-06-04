Qi 2.1 для Galaxy Z Fold7: что скрывает странная сертификация?

Консорциум Wireless Power Consortium (WPC) официально сертифицировал Galaxy Z Fold7 по стандарту Qi 2.1, но с непонятными ограничениями. В документах указана поддержка только базовой зарядки 5 Вт (BPP), хотя предшественник Z Fold6 поддерживал 15 Вт (EPP). Эксперты считают, что это явная ошибка или неполные данные.

Новый стандарт Qi 2.1 вводит два профиля для чехлов:

MCPM — для смартфонов со встроенными магнитами (усиливает крепление)

— для смартфонов со встроенными магнитами (усиливает крепление) MCPE — позволяет обычным телефонам работать с магнитной зарядкой

Однако в сертификации Z Fold7 нет ни слова о магнитных функциях. Судя по всему, Samsung пойдет по пути Galaxy S25, предлагая магнитные чехлы отдельно (как уже делает Spigen).

Дополнительную путаницу вносит нестандартная нумерация модели в документах WPC ("SM-D637U"), не соответствующая привычной системе Samsung. Вероятно, полные характеристики зарядки станут известны ближе к релизу. Пока же страница сертификации выглядит как черновик с пометкой "Скоро" вместо конкретных данных.