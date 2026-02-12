Состоялся релиз мобильной версии Tomb Raider от Feral Interactive

Студия Feral Interactive представила полноценный мобильный порт перезапуска Tomb Raider на iOS и Android. Это не урезанная мобильная версия, а тот самый культовый экшен 2013 года от Crystal Dynamics, полностью перенесенный на смартфоны и планшеты без каких-либо компромиссов в геймплее или атмосфере.
Игрокам доступна вся история становления Лары Крофт — от выживания на загадочном острове Яматай до комплексных головоломок в древних гробницах. Издание включает основную кампанию и все 12 дополнений (DLC) с бонусами и новыми испытаниями. Никаких скрытых платежей и микротранзакций — только полный консольный опыт.
Разработчики адаптировали игру под любой стиль: от отзывчивого тачскрина до поддержки геймпадов и гироскопа. Благодаря встроенным графическим пресетам вы легко настроите идеальный баланс между качеством картинки и плавностью работы (FPS) в зависимости от мощности вашего устройства.
Исследуй, сражайся и выживай в роли юной Лары Крофт в самом масштабном мобильном релизе этого года!
пускай теперь стим версию улучшают, идёт отвратительно, постоянные дропы и фризы
А что за комп?
стим версия отлично работает, какие бы проблемы не были, они на твоей стороне
Это шутка такая?
В ру версии магазина нет.
Там и перевода нет и походу и не будет как обычно
Перевод не так критичен, как возможность купить нормальным способом, с дурной стороны, играть в такие игры на смартфоне все равно не удобно.
Да не, нормально играется, там где вид от 3 лица
Прикольно