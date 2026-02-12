Состоялся релиз мобильной версии Tomb Raider от Feral Interactive

Студия Feral Interactive представила полноценный мобильный порт перезапуска Tomb Raider на iOS и Android. Это не урезанная мобильная версия, а тот самый культовый экшен 2013 года от Crystal Dynamics, полностью перенесенный на смартфоны и планшеты без каких-либо компромиссов в геймплее или атмосфере.

Игрокам доступна вся история становления Лары Крофт — от выживания на загадочном острове Яматай до комплексных головоломок в древних гробницах. Издание включает основную кампанию и все 12 дополнений (DLC) с бонусами и новыми испытаниями. Никаких скрытых платежей и микротранзакций — только полный консольный опыт.

Разработчики адаптировали игру под любой стиль: от отзывчивого тачскрина до поддержки геймпадов и гироскопа. Благодаря встроенным графическим пресетам вы легко настроите идеальный баланс между качеством картинки и плавностью работы (FPS) в зависимости от мощности вашего устройства.

Исследуй, сражайся и выживай в роли юной Лары Крофт в самом масштабном мобильном релизе этого года!