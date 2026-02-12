ЧАТ ИГРЫ
Tomb Raider 05.03.2013
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
9 6 973 оценки

Состоялся релиз мобильной версии Tomb Raider от Feral Interactive

Gruz_ Gruz_

Студия Feral Interactive представила полноценный мобильный порт перезапуска Tomb Raider на iOS и Android. Это не урезанная мобильная версия, а тот самый культовый экшен 2013 года от Crystal Dynamics, полностью перенесенный на смартфоны и планшеты без каких-либо компромиссов в геймплее или атмосфере.

Игрокам доступна вся история становления Лары Крофт — от выживания на загадочном острове Яматай до комплексных головоломок в древних гробницах. Издание включает основную кампанию и все 12 дополнений (DLC) с бонусами и новыми испытаниями. Никаких скрытых платежей и микротранзакций — только полный консольный опыт.

Разработчики адаптировали игру под любой стиль: от отзывчивого тачскрина до поддержки геймпадов и гироскопа. Благодаря встроенным графическим пресетам вы легко настроите идеальный баланс между качеством картинки и плавностью работы (FPS) в зависимости от мощности вашего устройства.

Исследуй, сражайся и выживай в роли юной Лары Крофт в самом масштабном мобильном релизе этого года!

QueasyRush

пускай теперь стим версию улучшают, идёт отвратительно, постоянные дропы и фризы

9
A8USER

А что за комп?

1
Tommy451

стим версия отлично работает, какие бы проблемы не были, они на твоей стороне

4
ant 36436

Это шутка такая?

1
Kenn1y

В ру версии магазина нет.

1
askazanov

Там и перевода нет и походу и не будет как обычно

Kenn1y askazanov

Перевод не так критичен, как возможность купить нормальным способом, с дурной стороны, играть в такие игры на смартфоне все равно не удобно.

1
askazanov Kenn1y

Да не, нормально играется, там где вид от 3 лица

askazanov

Прикольно

1