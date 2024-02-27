Unreal Tournament получила мод с поддержкой RTX Remix

Пользователь James Horsley выпустил модификацию для игры Unreal Tournament, которая добавляет поддержку трассировки лучей, заметно преображая освещение в игре.
По словам моддера, при создании модификации ему пришлось написать кастомный оптимизированный рендер на базе D3D9Drv для движка Unreal Engine, который умеет работать с RTX Remix и содержит множество доработок для лучшей поддержки трассировки лучей в игре.
На данный момент мод поддерживает только Unreal Tournament, но моддер работает над адаптацией модификации и для оригинального Unreal.
Первый Unreal, первый Unreal Tournament - какие были времена, сколько невероятных воспоминаний с небольшой толикой светлой грусти, и констатация того, имхо, что сейчас игры такого качества практически не делают. Всё течёт, всё меняется и пусть иногда не в лучшую сторону, но воспоминания ........
p.s. Эх, настоящий - правильный ремейк первого Unreal, со всей мощью сегодняшнего РС железа (по графике), да с полноценной трассировкой пути, был бы, имхо, великолепным подарком любителям настоящих одиночных игр. Неосуществимая мечта, к сожалению, ибо, фекальная помойка Epic уже давно разучилась делать настоящие игры, печально.