Unreal Tournament получила мод с поддержкой RTX Remix

Эта игра является продолжением серии Unreal и представляет собой соревновательный многопользовательский шутер, в котором игроки сражаются друг с другом на различных аренах, используя разнообразное оружие и способности. Игра имеет несколько режимов игры, таких как Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the Flag, Domination и Assault. Игра также поддерживает создание и загрузку пользовательских карт, модов и скинов.

Игроки могут играть как с компьютерными ботами, так и с другими игроками в Интернете.