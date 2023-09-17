Новое видео песочницы Wizard with a Gun рассказывает про изготовление боеприпасов

Одним из наиболее волшебных элементов грядущей игры Wizard with a Gun является возможность создавать заклинания (боеприпасы) и порошки (модификаторы) для создания сенсационных наступательных и полезных способностей, которые можно удивительным образом комбинировать. Вы не продвинетесь далеко, не улучшив свой арсенал и не зачаровав свое снаряжение, поэтому вашему стрелку придется экспериментировать, если он надеется выжить.
Новый трейлер демонстрирует, как могут работать некоторые из этих комбинаций - от охлаждения врагов и разрушения их с помощью Freeze Pops до обливания их из шприца, а затем поджаривания их электричеством с помощью Shocker Soaker.
Wizard With A Gun выйдет на PS5, Xbox Series S|X и ПК 17 октября. Для тех, кто все еще не может ждать так долго, однопользовательская демо-версия Wizard With A Gun вернулась в Steam на ограниченное время.