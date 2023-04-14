Для Wo Long: Fallen Dynasty вышло обновление 1.06 ©

Team Ninja представила новое обновление 1.06 для игры Wo Long: Fallen Dynasty на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC. Обновление исправляет некоторые проблемы и добавляет новые опции и функция "Внутренняя дисциплина", для улучшения общего впечатления от игры.

Функция "Внутренняя дисциплина" позволит вам во время игры ограничивать свой ранг морали, который влияет на уровень сложности и жесткость врагов. В новом обновлении Wo Long: Fallen Dynasty также содержит длинный список исправлений ошибок, со всеми из которых вы можете ознакомиться по ссылке здесь.