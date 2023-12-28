Обновление контрактов и бесплатный премиум - в Xtract продолжаются новогодние праздники

Сегодня разработчики Xtract поделились с игроками дополнительной информацией о системе контрактов, снабдив небольшую новость крайне приятным бонусом.

Начнем с бонуса: промокод XTRACT2024, работающий до полуночи 3 января 2024 года, дает любому активировавшему его 7 дней премиум-аккаунта. Это будет полезно как новичкам, так и активным игрокам.

Контракты в Xtract являются особыми заданиями, которые идут в зачет аналога боевого пропуска — турнира от внутриигровой организации "ГРААЛЬ". Данная активность будет обновляться несколько раз в сезон, что создает большое окно для получения ценных наград. В период турнира список контрактов регулярно обновляется. Пока контракт действует, его последнее задание можно выполнить сколько угодно раз (оно повторяется). Набранные очки сбрасываются в начале каждого турнира.

Наградами выступают как косметические предметы, так и премиум-валюта вандериум — все зависит от достижений игроков и количества набранных очков, согласно которым будет происходить распределение по лигам. Подробнее о системе можно прочесть внутри игры или на официальном сайте проекта.