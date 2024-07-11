Создатели бесплатного онлайн-шутера Xtract объявили о старте события «Апокалиптическая пляжная вечеринка Бьорна». Оно продлится до 23 июля 2024 года.
В рамках ивента геймерам предстоит выполнять задания Бьорна и получать за это награды — эксклюзивные предметы. Среди них — скин для оружия «Супершот», пистолет-пулемет «Маззикин» и сувенир «Золотая рыбка».
В честь старта события во внутриигровом магазине появились новые косметические предметы. Игроки могут приобрести облики персонажей «Капитан Кряк» и «Пляжный моряк», а также ховерборд «Фламинго». Кроме того, можно бесплатно получить рюкзак «Ларец». Они будут доступны в магазине до 17 июля.
В Xtract стартовало крупное летнее событие с наградами
Создатели бесплатного онлайн-шутера Xtract объявили о старте события «Апокалиптическая пляжная вечеринка Бьорна». Оно продлится до 23 июля 2024 года.
забавно, что пост о вышедшем ивенте в игре минусят, а пост про сексуализацию тёлок в игре лайкают
сразу видно, что тут одни девственники, у которых никогда не было и не будет девушки
вся их суть тока слюни пускать на тёлок в игре, ибо в реале ни одна им взаимностью не ответит
там онлайн какой ?