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Xtract 30.11.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная
5.7 15 оценок

В Xtract стартовало крупное летнее событие с наградами

Simple Jack
Новости

Создатели бесплатного онлайн-шутера Xtract объявили о старте события «Апокалиптическая пляжная вечеринка Бьорна». Оно продлится до 23 июля 2024 года.

В рамках ивента геймерам предстоит выполнять задания Бьорна и получать за это награды — эксклюзивные предметы. Среди них — скин для оружия «Супершот», пистолет-пулемет «Маззикин» и сувенир «Золотая рыбка».

В честь старта события во внутриигровом магазине появились новые косметические предметы. Игроки могут приобрести облики персонажей «Капитан Кряк» и «Пляжный моряк», а также ховерборд «Фламинго». Кроме того, можно бесплатно получить рюкзак «Ларец». Они будут доступны в магазине до 17 июля.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
JohnTornton

забавно, что пост о вышедшем ивенте в игре минусят, а пост про сексуализацию тёлок в игре лайкают
сразу видно, что тут одни девственники, у которых никогда не было и не будет девушки
вся их суть тока слюни пускать на тёлок в игре, ибо в реале ни одна им взаимностью не ответит

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Lorenzo Lamas

там онлайн какой ?

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