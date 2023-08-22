Мир жутких кошмаров известного писателя в свежем трейлере Alan Wake 2

Студия Remedy Entertainment во время Opening Night Live на Gamescom 2023 представила еще один геймплейный трейлер сиквела Alan Wake. Новый ролик разработчики посвятили мрачному и беспощадному миру кошмаров, где оказался заточен писатель Алан Уэйк. Чтобы спастись из темницы, главному герою предстоит дописать свой роман и не потерять сохранившийся рассудок.
Примечательно, что в опубликованном трейлере разработчики игры совместили кадры игрового процесса и сцены с живыми актерами. Как пояснили в Remedy, это связано с тем, что во время прохождения Alan Wake 2 игроки периодически будут видеть кинематографичные вставки.
Alan Wake 2 обещает подарить игрокам более страшный и мистический мир, который был вдохновлен такими культовыми сериями, как Silent Hill и Resident Evil. Сюжет продолжения развернется вокруг сразу двух главных героев. Мир кошмаров игроки смогут исследовать в роли уже хорошо знакомого по первой части писателя Алана Уэйка. Мистические события в реальном мире предстоит расследовать уже в роли агента ФБР — Саги Андерсон. Вместе им предстоит преодолеть мир ужасов и написать собственную концовку своей истории.
Релиз Alan Wake 2 состоится в конце октября — 22 числа мрачный триллер выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Наконец-то хоть немного показали Алана, а то все Сага да Сага...
Выглядит гуднайс
Прям ух хорошо! Мурашки по заднице знатно пробежали! )
клон резика? в первую не играл, но читал обзорки мельком