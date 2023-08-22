Мир жутких кошмаров известного писателя в свежем трейлере Alan Wake 2

Продолжение психологического триллера Alan Wake, действие которого происходит в Брайт Фоллс, уютном городке на Тихоокеанском Северо-Западе. Здесь начинается серия загадочных убийств, которые привлекают внимание Саги Андерсон — опытного агента ФБР, известного своим умением раскрывать самые запутанные дела. Она приезжает в Брайт Фоллс, чтобы выяснить, кто и зачем совершает эти жестокие преступления.

Но расследование оказывается не таким простым, как кажется. Андерсон находит страницы рукописи триллера, который постепенно становится реальностью. Страницы принадлежат Алану Уэйку, знаменитому писателю, который пропал без вести в Брайт Фоллс более десяти лет назад.

Алан Уэйк жив, но он живёт в аду. 13 лет он находится во власти Темной обители, где его собственные кошмары и фантазии оживают и преследуют его. 13 лет он пытается сохранить рассудок и написать историю, которая освободит его от этого заточения. Пока ему это не удаётся.

Проникнитесь сюжетом Alan Wake 2 и узнайте историю с двух сторон. Переключайтесь между Андерсон, рискующей всем ради раскрытия правды, и Уэйком, который борется за своё спасение и пытается изменить реальность своими словами.