Stellar Blade почти полностью распродана в Токио: магазины не продают больше одного диска на руки

Точные продажи Stellar Blade до сих пор неизвестны, но, похоже, игра очень хорошо продается в Японии. Японский аналитик Серкан Тото сообщил, что Stellar Blade уже почти полностью распродана в нескольких магазинах Токио, а продавцы, у которых все еще есть игра, были вынуждены ввести ограничение: один покупатель - один диск.
За последние несколько дней я видел, как Stellar Blade был распродана в нескольких магазинах в Токио (ниже фотография, которую я сделал в магазине Bic Camera недалеко от Чибы, где вы больше не сможете приобрести диск, по крайней мере, со вчерашнего дня). Очень редкий случай. Похоже, что здесь, в Японии, у игры большой успех.
В последние дни циркулировали слухи о том, что продажи Stellar Blade всего за сутки превысили 1 миллион копий, но официальных данных от Shift Up и Sony пока не было.
Stellar Blade вышла 26 апреля 2024 года и уже установила рекорд на Metacritic, став самой высокооцененной игрой для PlayStation 5 согласно оценкам игроков.
Будем надеяться, что после такого успешного релиза, большинство издателей поймут, что идти на поводу всякой толерантности, тот ещё моветон и следует прислушиваться в первую очередь к нормальным людям!
сони знает как против толератности переть - в стиме хейладеров сняла с продажи в 170 странах. пердаки и сейчас горят)
Крик из очереди: "Больше двух кило на руки не давать!!"
О как пох)) 8 диск уже будет у меня я успел урвать так что мне это не грозит
А смысл? Если кому надо просто купит в цифре, сейчас же не 2005 год на дворе
так они пошли за физикой как раз
В Японии до сих пор факсами и дискетами пользуются, судя по обзорам кто там живет из мигрантов
на них она и расчитана, ибо в азии знатно передергивают на все бубасто попастое с длинными ногами, а китайцы уже давно осваивают рынок кукл в полный человеческий рост, вот думаю для себя купить что-то подобное, в прихожей поставлю, буду на неё зонтик со шляпой вешать!
Ага да шляпу вешать.
Мсье знает толк в извращениях... шляпу вешать)