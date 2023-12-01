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Alan Wake 2 27.10.2023
8.1 1 688 оценок

Remedy намекает на появление режима Новая игра+ в Alan Wake 2 в декабре

monk70
Новости

В своем официальном профиле на X/Twitter разработчик Remedy Entertainment сообщил о появлении долгожданного режима в Alan Wake 2.

В своем посте Remedy предположила, что долгожданный режим Новая игра+ появится в Alan Wake 2 в декабре. "Новый месяц, новая игра... плюс?", – говорится в сообщении. К сожалению, студия не раскрыла никакой другой информации о режиме, но можно предположить, что она будет раскрыта во время The Game Awards 2023, которая состоится на следующей неделе.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Andrew Shimansky

ЧУШПАНЫ из Рэмеди)))дизлайк....чушпаны мне сейчас понаставят дизлайков но я вертел их на Х

2
Dok Rolf

Жертва сериала.

-2
брaтанчик Dok Rolf

+100

-1
юрий йцукен Dok Rolf

вот не смотрел сериал и уже понял )) походу тот самый , что форсят в тг, про балбесов в саных шмотках

0
1barac9U7ada7

Ну наконец то, задолбался ждать. Давно пора нг+ в релизе делать

1
Richard Simons

Ремеди, походу не вдупляют, что Алан Вейк 2, это не Контрол.

0
Gridon

А как насчёт багов и просадок фпс на средней конфигурации? Не, их конечно же ближе к Новому Году исправят, наверняка. Главное сейчас режимом похвастаться, а остальное потом как-нибудь.

В общем на слова этих лохматых разработчиков верить нельзя. Декабрь, ну нихрена себе! Хорошо если в январе или феврале вообще появится, не то что оптимизация какая-то. Скажут "добавили", а сами в отпуск свалили до апреля. Подозрительно все выглядит!

0
Sigaretro

А на оптимизацию для простых смертных Remedy не хочет намекнуть? Лопари тупорогие..

-1
юрий йцукен

у меня пк не особо мощный ,но как то играю и не вижу проблем с оптимизацией .

разен5 3600 16рам rx2070super

на средних игра выглядит великолепно .

сама игра отличная ,медитативный мистический детектив .

я в этой игре отдыхал , а если еще и русскую озвучку то вообще шикарно просто было бы !

0
ka27 юрий йцукен

Но многие видят проблему:

Так бы везде молчали...

0
юрий йцукен ka27

проблема не в игре , игра нормально идет

0
kurskiy

А смысл? Игра линейна, все можно за одно прохождение увидеть.

-3
Агент Матрицы

"Нах*я, а, главное, зачем?" (с)

-4
antonborisov198

Для игры, где нет, практически, геймплея - новая игра плюс?

-4