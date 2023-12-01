Remedy намекает на появление режима Новая игра+ в Alan Wake 2 в декабре

В своем официальном профиле на X/Twitter разработчик Remedy Entertainment сообщил о появлении долгожданного режима в Alan Wake 2.
В своем посте Remedy предположила, что долгожданный режим Новая игра+ появится в Alan Wake 2 в декабре. "Новый месяц, новая игра... плюс?", – говорится в сообщении. К сожалению, студия не раскрыла никакой другой информации о режиме, но можно предположить, что она будет раскрыта во время The Game Awards 2023, которая состоится на следующей неделе.
ЧУШПАНЫ из Рэмеди)))дизлайк....чушпаны мне сейчас понаставят дизлайков но я вертел их на Х
Жертва сериала.
+100
вот не смотрел сериал и уже понял )) походу тот самый , что форсят в тг, про балбесов в саных шмотках
Ну наконец то, задолбался ждать. Давно пора нг+ в релизе делать
Ремеди, походу не вдупляют, что Алан Вейк 2, это не Контрол.
А как насчёт багов и просадок фпс на средней конфигурации? Не, их конечно же ближе к Новому Году исправят, наверняка. Главное сейчас режимом похвастаться, а остальное потом как-нибудь.
В общем на слова этих лохматых разработчиков верить нельзя. Декабрь, ну нихрена себе! Хорошо если в январе или феврале вообще появится, не то что оптимизация какая-то. Скажут "добавили", а сами в отпуск свалили до апреля. Подозрительно все выглядит!
А на оптимизацию для простых смертных Remedy не хочет намекнуть? Лопари тупорогие..
у меня пк не особо мощный ,но как то играю и не вижу проблем с оптимизацией .
разен5 3600 16рам rx2070super
на средних игра выглядит великолепно .
сама игра отличная ,медитативный мистический детектив .
я в этой игре отдыхал , а если еще и русскую озвучку то вообще шикарно просто было бы !
Но многие видят проблему:
Так бы везде молчали...
проблема не в игре , игра нормально идет
А смысл? Игра линейна, все можно за одно прохождение увидеть.
"Нах*я, а, главное, зачем?" (с)
Для игры, где нет, практически, геймплея - новая игра плюс?