В Аллоды онлайн готовится обновление 14.1 и открытие янтарного слоя

Друзья! Рады сообщить вам, что в ближайший четверг (27 апреля) на все серверы будет установлено большое обновление, начнутся новые сезоны героических приключений, а все игроки получат доступ в Янтарный слой астрала.

Обновление 14.1

Ранее мы уже рассказывали о нововведениях, которые мы для вас подготовили. По ссылкам ниже вы можете ознакомиться с анонсами, если еще этого не сделали:

Астрал

Астральные ключи, находящиеся в ценностях, исчезнут, а все персонажи получат 42 новых ключа. Вместе с этим получение добычи из Пурпурного слоя перестанет требовать наличия ключей.

Ремесленники (за исключением алхимиков), смогут создавать вещи легендарного качества, для чего им потребуются соответствующие чертежи, которые можно приобрести у наставников профессий. Кроме того, на Кузнице Артефактов станет доступна возможность создания предметов экипировки легендарного качества.

Тающий Остров

После установки обновления Осколки глетчерного льда, имеющиеся в ценностях, превратятся в Осколки мёртвого льда.

Героические приключения

После установки обновления станут доступны для посещения героические приключения янтарного слоя. По результатам завершившегося сезона будут разосланы награды.