"Альтушка для скуфа" ворвалась в топ-продаж Steam

Valve опубликовала информацию о лидерах продаж в российском Steam за период с 16 апреля по вторник 23 апреля 2024 года. На лидирующих позициях традиционно несколько условно-бесплатных проектов, но не обошлось и без премиальных игр. Недавно вышедшая визуальная новелла «Альтушка для скуфа» ворвалась в ТОП самых продаваемых игр в российском Steam, сейчас она занимает пятое место, а из платных игр – второе.
Топ-30 продуктов Steam по объёму выручки за период со 16 по 23 апреля 2024 года (включая фри ту плей игры):
- Dota 2
- Counter-Strike 2
- Rust
- Squad
- PUBG: BATTLEGROUNDS
- Hunt: Showdown
- DayZ
- Content Warning
- RimWorld
- Baldur's Gate 3
- Ready or Not
- Deep Rock Galactic
- Arma 3
- Альтушка для скуфа
- Lust Goddess
- Lethal Company
- BattleBit Remastered
- Frostpunk 2
- Subnautica
- Warspear Online
- ELDEN RING
- World of Tanks Blitz
- Wartales
- Detroit: Become Human
- Subnautica: Below Zero
- RimWorld - Anomaly
- Buckshot Roulette
- The Planet Crafter
- HELLDIVERS 2
- Torchlight: Infinite
Вот он отечественный геймдев, который мы заслужили...
То, что не смогли Госуслуги смог Стим. :))
Рад за Squad: игра хорошая, но со своей спецификой.