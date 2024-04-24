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Альтушка для скуфа 21.04.2024
Адвенчура, Инди
5.3 21 оценка

"Альтушка для скуфа" ворвалась в топ-продаж Steam

Talendor3
Новости

Valve опубликовала информацию о лидерах продаж в российском Steam за период с 16 апреля по вторник 23 апреля 2024 года. На лидирующих позициях традиционно несколько условно-бесплатных проектов, но не обошлось и без премиальных игр. Недавно вышедшая визуальная новелла «Альтушка для скуфа» ворвалась в ТОП самых продаваемых игр в российском Steam, сейчас она занимает пятое место, а из платных игр – второе.

Топ-30 продуктов Steam по объёму выручки за период со 16 по 23 апреля 2024 года (включая фри ту плей игры):

  1. Dota 2
  2. Counter-Strike 2
  3. Rust
  4. Squad
  5. PUBG: BATTLEGROUNDS
  6. Hunt: Showdown
  7. DayZ
  8. Content Warning
  9. RimWorld
  10. Baldur's Gate 3
  11. Ready or Not
  12. Deep Rock Galactic
  13. Arma 3
  14. Альтушка для скуфа
  15. Lust Goddess
  16. Lethal Company
  17. BattleBit Remastered
  18. Frostpunk 2
  19. Subnautica
  20. Warspear Online
  21. ELDEN RING
  22. World of Tanks Blitz
  23. Wartales
  24. Detroit: Become Human
  25. Subnautica: Below Zero
  26. RimWorld - Anomaly
  27. Buckshot Roulette
  28. The Planet Crafter
  29. HELLDIVERS 2
  30. Torchlight: Infinite
-12
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
da2dy

Вот он отечественный геймдев, который мы заслужили...

8
Кей Овальд

То, что не смогли Госуслуги смог Стим. :))

1
Wing42

Рад за Squad: игра хорошая, но со своей спецификой.

-1