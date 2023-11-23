Состоялся релиз патча 1.49 для American Truck Simulator

Обновление 1.49 для American Truck Simulator вышло и теперь доступно в Steam. Это обновление содержит исправления ошибок, изменения и новый контент.

HDR скайбоксы, Луна и новые погодные эффекты

Прежде всего, по многочисленным просьбам, разработчики добавили Луну на ночное небо! Это тонкий, но замечательный штрих, который добавляет дополнительный уровень реализма и удивления в ваши виртуальные приключения на грузовиках. Любопытно, но то, что может показаться простым дополнением - Луна - в течение некоторого времени создавало серьезные проблемы. Интеграция Луны в ночное небо потребовала, среди прочего, отрисовки, рендеринга и расчета лунного света, управления отражениями в водоемах, работы с мокрыми дорогами и устранения зеркальных эффектов.

В дополнение к этому также было переосмыслено ночное небо, добавив динамичные звезды, которые мягко мерцают, повышая общую достоверность ночных впечатлений.

Скайбоксы теперь имеют расширенный динамический диапазон (HDR), что означает, что цвета неба будут более насыщенными и яркими, а визуальные эффекты погоды также получили обновление. Грозы теперь включают видимую молнию, что обеспечивает более захватывающий опыт. И обязательно следите за ночным небом в определенных регионах: вы можете быть приятно удивлены тем, что заметите.

Технический центр ПАККАР

Вас ждет реалистичная реконструкция Технического центра PACCAR, спрятанная среди бескрайнего ландшафта Вашингтона.

Теперь у водителей есть возможность лично познакомиться с Техническим центром PACCAR. Воссозданный в игре 1:1, он позволит заглянуть в мир разработки грузовиков. На протяжении многих лет Технический центр PACCAR был эпицентром инноваций и разработок для известных производителей грузовых автомобилей Kenworth и Peterbilt.

Этот объект сыграл важную роль в тестировании грузовиков, трансмиссий, технологий и многого другого и именно здесь гиганты грузовой индустрии раздвигают границы возможного, создавая следующее поколение культовых грузовиков.

Несмотря на то, что эта область не будет видна на игровой карте и в пользовательском интерфейсе, она будет ждать любопытных игроков, чтобы открыть множество интересных мест для изучения. Разработчики также добавили дополнительный стимул: небольшое пасхальное яйцо будет припарковано в самом техническом центре PACCAR.

Дилеры подержанных грузовиков

Подержанные грузовики будут доступны сразу же в главном меню, где вы сможете выбрать грузовики, которые более дешевы по сравнению с совершенно новыми автомобилями. Однако эти бывшие в употреблении грузовики имеют определенный пробег и износ, на что указывает их рейтинг и отдельное окно, в котором представлена подробная информация о повреждениях различных частей.

Одним из наиболее значительных изменений, связанных с этой функцией, является улучшенная система повреждений и ремонта. Раньше отдельные детали накапливали повреждения, выраженные в процентах и их можно было отремонтировать. Однако с обновлением 1.49 детали разделены на три типа повреждений:

Повреждения: этот тип повреждений можно устранить стандартным ремонтом, как и раньше.

Износ деталей: компоненты, имеющие признаки износа, необходимо заменить.

Постоянный износ: Детали с постоянным износом можно восстановить только путем полной реставрации всего автомобиля. Это более дорогая процедура, но это единственный способ вернуть грузовик и прицеп в первозданное состояние.

Продвинутая система повреждений обеспечивает улучшенный контроль над техническим обслуживанием автомобиля. Теперь вы можете сделать осознанный выбор в отношении того, какие детали следует отремонтировать или заменить, исходя из вашего суждения. Кроме того, у вас есть возможность обратиться за профессиональной консультацией по выбору наилучшей стратегии ремонта вашего грузовика или прицепа.

Переработка гор - DLC Юта

Четыре года назад для American Truck Simulator было выпущено DLC Юта. В то время разработчики еще многое узнавали об инструментах и методах разработки, особенно когда дело касалось создания гор. Накопленный опыт позволил улучшить создание гор в игре, особенно когда дело касается масштаба и детализации.

В обновлении 1.49 представлена небольшая переработка ряда гор, расположенных в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Вы обнаружите, что в большинстве случаев горы были переработаны полностью с нуля, заменив старые модели, которые когда-то там стояли. Разработчики надеются, что игроки увидят разницу от этой переделки! В дальнейшем переработка некоторых аспектов DLC будет продолжена, поскольку

инструменты и возможности продолжают развиваться с течением времени.

Модификаторы сочетаний клавиш

Еще одна очень востребованная функция, появившаяся в версии 1.49 - это модификаторы привязок клавиш! Раньше при создании новой привязки в меню можно было назначить только одну клавишу для действия. С обновлением 1.49 у вас теперь есть возможность использовать комбинацию клавиши и модификаторов для привязки действия. Например, теперь вы можете назначить Shift + L для включения света, если хотите!

Это открывает для вас совершенно новый мир комбинаций клавиш, предоставляя больше возможностей привязки, но это еще не все! Теперь у вас также будет возможность привязать короткое и длинное нажатие клавиши. Удерживание клавиши будет распознаваться как длительное нажатие, а обычное нажатие кнопки будет восприниматься как короткое нажатие.

Клавиатуры - не единственное периферийное устройство, использующее это изменение. Контроллеры также смогут использовать эту новую функцию!

Обновление DLC Special Transport

В обновлении 1.49 добавлены два новых груза - вы сможете буксировать лопасти ветряной турбины длиной 39 метров (более 129 футов) и массивный сочлененный самосвал.

Для груза лопасть ветряной турбины разработчики проложили два новых маршрута, ведущих из Пуэбло, штат Колорадо, где эти лопасти производятся. Вы также сможете найти эти два новых груза на избранных маршрутах специального транспорта, которые уже представлены в игре, проходящих через некоторые из ранее выпущенных расширений карт, а также расположенных в некоторых штатах, которые вышли с первоначальным выпуском АТС.

Автоматические фары

Еще одна новая функция в этом обновлении - опция автоматического включения фар. Это относительно простая функция: фары включаются, когда окружающий свет вокруг грузовика падает ниже определенного порога.

Если эта опция включена, положение переключателя света для стояночных огней заменяется автоматическим освещением, поэтому вы по-прежнему можете выключать фары или принудительно включать фары, используя другие положения переключателей.

Также добавлен автоматический дальний свет. Эта функция временно отключит дальний свет, когда перед вами находится транспортное средство (как на вашей полосе, так и на встречной полосе) и снова включит его, когда транспортное средство находится достаточно далеко.

Этот автоматический дальний свет включается, если вы щелкнете переключателем дальнего света и когда включены автоматические фары или вы включили фары вручную (если опция автоматического включения фар отключена, дальний свет работает только тогда, когда фары включены вручную).

Журнал изменений

Карта

Технический центр PACCAR добавлен в штат Вашингтон

Переработаны горы вокруг Солт-Лейк-Сити (DLC Юта)

Визуал

HDR скайбоксы, Луна и новые погодные эффекты

Транспорт

Новые грузы и маршруты для DLC Special Transport

Автоматические фары и дальний свет

Другое