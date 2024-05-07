В какой-то момент в ПК-версии Helldivers 2 находилось в два раза больше игроков, чем на PS5

Helldivers 2 вышла как на PC, так и на PlayStation и она быстро стала популярной на ПК, несмотря на существующие игры вроде Call of Duty и Counter-Strike. После запуска игра на протяжении многих недель оставалась в числе бестселлеров Steam.
Хотя сообщалось, что продажи разделились почти 50/50 между PS5 и ПК, похоже, что на последней платформе уже в два раза больше активных игроков.
В Helldivers 2 отображается количество онлайн-игроков в игре, и фанаты отметили, что в один момент в ней было более 162 тысяч активных игроков. Эту цифру сравнили с данными из Steam и оказалось, что 111 тысяч из них приходятся только на ПК.
ПК-геймеры, как правило, больше любят жанр шутеров и одной из причин такой разницы может быть тот факт, что в шутеры лучше всего играть с помощью мыши и клавиатуры. Данные свидетельствуют о том, что большинство пользователей PS5 сменили игру, в то время как аудитория из Steam продолжает неоднократно возвращаться к Helldivers 2.
Этот пример показывает, насколько важны ПК-аудитория для будущего PlayStation и почему игровой гигант был готов принять недавние требования этого сообщества.
То что онлайн-шутаны еще присутствуют, это может и хорошо для скилодрочеров и скинодрочеров. Но вот, что факт, то что сюжетные шутеры стагнируют и почти вымерли как класс. И это печально.
не без вины разрабов, их просто жаба душит, что всякие донатные помойки живут десятилетиями и приносят стабильный доход, а они что-то создали, вырученные деньги снюхали и дальше ничего.
Живут уже созданные игры-сервисы. Новые как правило провальные за редким исключением. Рынок перенасыщен.
Потому что большинству эти шутаны и не нужны. Я думаю если бы дум, сюжетная часть колды или ещё что-то такое же хорошо продавались, то большие корпорации обязательно бы подсуетились и постарались если уж не новое, то хотя бы продолжение старого выдать.
Всё же есть ложка дёгтя, у игры нет игры без сети как в 1 части, если сервера отключат скажем через лет 5, то игра превратиться в тыкву как гоночная игра крю.
Да там в соло т.е в офлайне делать нечего. В одиночку ты будешь полгода планету очищать
в 1 части тоже в соло делать нечего, но это не отменяет что игра не требует сеть.
Потому что без галактической войны и какого-то оправдания бесконечного повторения однообразных миссий играть было бы невыносимо.
Даже с периодическими событиями 3 из 4 человек в нашей тусовке продержались чуть меньше месяца, при игре по 2-3 часа в день.
И большинство людей скорее всего +/- через это же проходят, просто потому что без своей онлайн составляющей и твиттора в игре ловить особо нечего.
пф и
Лол. Вот это я понимаю бундт.
Пекари решили взять количеством. Как обычно. Чем больше пекарей в гoвно рожей тыкают тем больше они играют.
очевидно же, соней не просто так понесло во все тяжкие.