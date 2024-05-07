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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 986 оценок

В какой-то момент в ПК-версии Helldivers 2 находилось в два раза больше игроков, чем на PS5

butcher69
Новости

Helldivers 2 вышла как на PC, так и на PlayStation и она быстро стала популярной на ПК, несмотря на существующие игры вроде Call of Duty и Counter-Strike. После запуска игра на протяжении многих недель оставалась в числе бестселлеров Steam.

Хотя сообщалось, что продажи разделились почти 50/50 между PS5 и ПК, похоже, что на последней платформе уже в два раза больше активных игроков.

В Helldivers 2 отображается количество онлайн-игроков в игре, и фанаты отметили, что в один момент в ней было более 162 тысяч активных игроков. Эту цифру сравнили с данными из Steam и оказалось, что 111 тысяч из них приходятся только на ПК.

ПК-геймеры, как правило, больше любят жанр шутеров и одной из причин такой разницы может быть тот факт, что в шутеры лучше всего играть с помощью мыши и клавиатуры. Данные свидетельствуют о том, что большинство пользователей PS5 сменили игру, в то время как аудитория из Steam продолжает неоднократно возвращаться к Helldivers 2.

Этот пример показывает, насколько важны ПК-аудитория для будущего PlayStation и почему игровой гигант был готов принять недавние требования этого сообщества.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Гемор

То что онлайн-шутаны еще присутствуют, это может и хорошо для скилодрочеров и скинодрочеров. Но вот, что факт, то что сюжетные шутеры стагнируют и почти вымерли как класс. И это печально.

1
Bambillo132

не без вины разрабов, их просто жаба душит, что всякие донатные помойки живут десятилетиями и приносят стабильный доход, а они что-то создали, вырученные деньги снюхали и дальше ничего.

3
Евгений Кондратенко Bambillo132

Живут уже созданные игры-сервисы. Новые как правило провальные за редким исключением. Рынок перенасыщен.

0
EpicGrace

Потому что большинству эти шутаны и не нужны. Я думаю если бы дум, сюжетная часть колды или ещё что-то такое же хорошо продавались, то большие корпорации обязательно бы подсуетились и постарались если уж не новое, то хотя бы продолжение старого выдать.

0
kotasha

Всё же есть ложка дёгтя, у игры нет игры без сети как в 1 части, если сервера отключат скажем через лет 5, то игра превратиться в тыкву как гоночная игра крю.

0
-zotik-

Да там в соло т.е в офлайне делать нечего. В одиночку ты будешь полгода планету очищать

1
kotasha -zotik-

в 1 части тоже в соло делать нечего, но это не отменяет что игра не требует сеть.

0
EpicGrace

Потому что без галактической войны и какого-то оправдания бесконечного повторения однообразных миссий играть было бы невыносимо.

Даже с периодическими событиями 3 из 4 человек в нашей тусовке продержались чуть меньше месяца, при игре по 2-3 часа в день.

И большинство людей скорее всего +/- через это же проходят, просто потому что без своей онлайн составляющей и твиттора в игре ловить особо нечего.

0
Русик_96

пф и

0
Pravdarub

Лол. Вот это я понимаю бундт.

Пекари решили взять количеством. Как обычно. Чем больше пекарей в гoвно рожей тыкают тем больше они играют.

0
Bambillo132

очевидно же, соней не просто так понесло во все тяжкие.

-1