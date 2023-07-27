Armored Core 6 подорожала в российском Steam - за нее просят 3599 рублей

Armored Core 6: Fires of Rubicon подорожала в российском сегменте Steam. Теперь за стандартное издание просят 3599 рублей вместо 2399 рублей. Что касается Deluxe-издания, то оно теперь стоит 4199 рублей. Изменения коснулись не только РФ, но и Турции, а также Украины.

Armored Core — шутер от третьего лица, в котором игроки управляют большими мехами. Первая игра в серии, разработанной FromSoftware, вышла в 1997 году эксклюзивно для PlayStation.

Armored Core 6: Fires of Rubicon выйдет 25 августа 2023 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.