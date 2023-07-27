на главную
об игре
Armored Core 6: Fires of Rubicon 25.08.2023
7.5 93 оценки

Armored Core 6 подорожала в российском Steam - за нее просят 3599 рублей

Simple Jack
Новости

Armored Core 6: Fires of Rubicon подорожала в российском сегменте Steam. Теперь за стандартное издание просят 3599 рублей вместо 2399 рублей. Что касается Deluxe-издания, то оно теперь стоит 4199 рублей. Изменения коснулись не только РФ, но и Турции, а также Украины.

Armored Core — шутер от третьего лица, в котором игроки управляют большими мехами. Первая игра в серии, разработанной FromSoftware, вышла в 1997 году эксклюзивно для PlayStation.

Armored Core 6: Fires of Rubicon выйдет 25 августа 2023 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.

Источник  
-4
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
PunksPlay

Кто бы сомневался что так будет

0
oldhoudini

я сомневался

0
gliga142

что то из разряда - даже за 500 не взял бы )))

0
yrroodd

Шо опять? Прям как с елден рингом,небось специально троллят )

0
sergeu78

дороговато

0
6ejlblu_6bi4ok

ахаха, только сегодня днём думал - купить сейчас или подождать релиза, тк вспомнил ситуацию с элден ринг, да и цена необычайно мала при нынешних условиях, и конечно же я её купил) фухххх.

0