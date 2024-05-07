Поддержка Redfall завершена, но сервера не будут отключены

Недавно Redfall отпраздновала свою первую годовщину, и фанаты выразили недовольство отсутствием информации о персонажах DLC, обещанных в рамках Hero Pass. После того как Microsoft закрыла Arkane Austin, ноябрьское обновление кооперативного шутера стало последним, а поддержка официально прекращена.

В новом твите Arkane Studios сообщается, что те, кто приобрел Bite Back Edition Redfall или обновился до него, "смогут получить возврат стоимости обновления".

Redfall вышла 2 мая 2024 года для Xbox Series X/S и ПК, получив негативные отзывы из-за технических проблем, безвкусного геймплея и сомнительных дизайнерских решений. Генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer) выразил разочарование тем, как игру приняли, и сказал, что оценки были "значительно" ниже ожиданий издателя.

Слухи также нарисовали тревожную картину разработки: значительные отставки были вызваны "неясным видением". Сотрудники якобы надеялись, что после приобретения Bethesda игра будет перезагружена или отменена, но этого не произошло, и издатель не будет иметь к ней никакого отношения.

Arkane Lyon продолжает функционировать и в настоящее время работает над Marvel's Blade (по слухам, она находится в разработке с 2022 года, а запуск намечен на 2027 год). Следите за обновлениями в ближайшее время.