Поддержка Redfall завершена, но сервера не будут отключены

Недавно Redfall отпраздновала свою первую годовщину, и фанаты выразили недовольство отсутствием информации о персонажах DLC, обещанных в рамках Hero Pass. После того как Microsoft закрыла Arkane Austin, ноябрьское обновление кооперативного шутера стало последним, а поддержка официально прекращена.
В новом твите Arkane Studios сообщается, что те, кто приобрел Bite Back Edition Redfall или обновился до него, "смогут получить возврат стоимости обновления".
Redfall вышла 2 мая 2024 года для Xbox Series X/S и ПК, получив негативные отзывы из-за технических проблем, безвкусного геймплея и сомнительных дизайнерских решений. Генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer) выразил разочарование тем, как игру приняли, и сказал, что оценки были "значительно" ниже ожиданий издателя.
Слухи также нарисовали тревожную картину разработки: значительные отставки были вызваны "неясным видением". Сотрудники якобы надеялись, что после приобретения Bethesda игра будет перезагружена или отменена, но этого не произошло, и издатель не будет иметь к ней никакого отношения.
Arkane Lyon продолжает функционировать и в настоящее время работает над Marvel's Blade (по слухам, она находится в разработке с 2022 года, а запуск намечен на 2027 год). Следите за обновлениями в ближайшее время.
Redfall - шедевр, а вы просто не доросли. "Технические проблемы"? Это называется "атмосфера". "Безвкусный геймплей"? Зато уникальный и нелинейный, не то что ваши однообразные шутанчики. Arkane молодцы, что забили на нытиков и пошли дальше. Жду Blade, уверен, там тоже будет "атмосфера" и "нелинейность"!
Redfall и Blade это совсем разные студии
это называется - вступил в сессионный мультиплей
Ну да, зачем делать оффлайн режим)
Они даже не попытались
Смотрел свежие геймплеи, они там ничего не исправили. Релизные баги как были, так и остались. А ведь могли бы довести игру до нормального вида и сделать её f2p.
Хоть немного читайте что копипастите.....
ждём ещё не продолжение их франшиз, а онлайновую др***у в том числе и по Блэйду они это могут:XD
А почему бы и сервера не вырубить?! Гулять, так гулять. Только Активижн и Колду оставить. Остальных - к чёрту. // Андрей Гладилин
А чего тогда в депотах Стима обновления буквально сегодня произошли?
Не играл и не хочется и пробовать.
Лучше Dishonored 3 выпустили бы. Или другую игру подобной ей. // Артур Авдеев
Аркейн закрыли третьей части не будет // Алексей Вольский
Никто не закрыл разрабов Dishonored
Лох не мамонт, лох не вымрет.
Все 3 фаната Редфола рады
А знаете кто на самом деле виноват в провале этой игры и подобному? Вы любители видеоигр, очень вы зажрались. Очень уж вы разборчивые стали, подавай вам качество, стабильность и ещё что б интересно было. (САРКАЗМ)
Но игроки действительно зажрались и требуют от игр зачастую слишком многого. К Redfall это не относится, ибо игра сама по себе плохая. Я говорю в целом. А в целом игроки правда зажрались.