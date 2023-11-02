Продажи Armored Core 6 Fires of Rubicon на внутреннем рынке Японии достигли 700 тысяч копий

Согласно отчету издательства Kadokawa, продажи Armored Core 6 Fires of Rubicon на внутреннем рынке Японии достигли отличных показателей, в то время как на остальных территориях еще есть куда расти.

Согласно финансовым отчетам, составленным Kadokawa, продажи Armored Core 6 в Японии составили 700 000 копий. Учитывая целевой рынок и сагу, к которой относится шестой эпизод, этот показатель можно трактовать положительно.

После Японии глобальные продажи на остальных территориях, по оценкам, увеличатся во второй половине финансового года, который завершится в марте 2024 года. Это замечание компании Kadokawa, хотя и не высказанное прямо, похоже, подразумевает, что за пределами Японии количество достигнутых продаж пока не соответствует прогнозируемому, что позволяет надеяться на их увеличение.

Если смотреть на общую картину, то, согласно заявлениям актеров озвучки Рё Симокавы и Ясуюки Касе, количество проданных копий Armored Core 6 Fires of Rubicon превысило 2,8 млн. копий, что свидетельствует об успехе возвращения меха-тематической серии от Capcom и FromSoftware.

Однако эти цифры нельзя считать официальными, поэтому в ближайшее время нам остается ждать более подробной картины.