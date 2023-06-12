История становления главного героя в новом трейлере Assassin's Creed: Mirage, а также новый геймплей с Ubisoft Forward ©

Ubisoft Forward радует поклонников эффектной демонстрацией следующей игры в культовой серии Assassin's Creed. Долгожданный Assassin's Creed: Mirage, где разработчики сделали ставку на экшен и стелс постепенно приближается к релизу и на этот раз нам дают возможность немного погрузиться в истории. На Ubisoft Forward показали сюжетный трейлер игры, который раскрывает предысторию главного героя.

Assassin's Creed: Mirage первая за многие годы игра в серии Assassin's Creed, которая обещает вернуться к оригинальному игровому процессу с упором на скрытность. В этой игре не будет ролевых элементов и мифологии, вместо этого игрокам позволят сосредоточиться на выслеживании представителей членов Ордена Древних и их последующее устранение. Сюжетно Assassin's Creed: Mirage является спин-офф Assassin's Creed: Valhalla предлагающая самостоятельную историю про Басима.

Ну а в качестве бонуса на Ubisoft Forward разработчики показали почти 8 минут игрового процесса новинки. В этом ролике нам позволяют детально оценить исследование города с использованием паркура и увидеть, как проходит расследование.

Выход Assassin's Creed: Mirage состоится уже этой осенью. Релиз стелс-экшена назначен на 12 октября для ПК и консолей обоих поколений.