История становления главного героя в новом трейлере Assassin's Creed: Mirage, а также новый геймплей с Ubisoft Forward

Ubisoft Forward радует поклонников эффектной демонстрацией следующей игры в культовой серии Assassin's Creed. Долгожданный Assassin's Creed: Mirage, где разработчики сделали ставку на экшен и стелс постепенно приближается к релизу и на этот раз нам дают возможность немного погрузиться в истории. На Ubisoft Forward показали сюжетный трейлер игры, который раскрывает предысторию главного героя.
Assassin's Creed: Mirage первая за многие годы игра в серии Assassin's Creed, которая обещает вернуться к оригинальному игровому процессу с упором на скрытность. В этой игре не будет ролевых элементов и мифологии, вместо этого игрокам позволят сосредоточиться на выслеживании представителей членов Ордена Древних и их последующее устранение. Сюжетно Assassin's Creed: Mirage является спин-офф Assassin's Creed: Valhalla предлагающая самостоятельную историю про Басима.
Ну а в качестве бонуса на Ubisoft Forward разработчики показали почти 8 минут игрового процесса новинки. В этом ролике нам позволяют детально оценить исследование города с использованием паркура и увидеть, как проходит расследование.
Выход Assassin's Creed: Mirage состоится уже этой осенью. Релиз стелс-экшена назначен на 12 октября для ПК и консолей обоих поколений.
Анимации в катсценах в первом ролике ужасны, как будто игру для мобилок делали. А в геймплейном ролике духа первых ассассинов не чувствуется, это та же Вальгалла с чуть большим упором на стелс и паркур, которые сами по себе сделаны очень примитивно, опять-таки не сравнить с классическими частями. Развлечь Мираж, безусловно, сможет, а вот завлечь - вряд ли.
Почему все так топорно и деревянно выглядит
Вот почему меня не покидает ощущение, что чем больше рекламируют, тем дерьмовее будет на старте.
Почти все "громкие" игры были неиграбельны.
А чего ждал чел в красной чалме в начале когда зарезали его товарища? В общем Суровая женщина с прокуренным голосом и афрониги мусульмане
ну в общем в традициях прошлых трех частей.
и вроде не плохо, но в то же время может уже двигаться дальше?
В целом, неплохо. На удивление, СВ Аутлос понравилась.
Вангую, что Рошан озвучивает "Шохре Агдашлу" из сериала Пространство :) Очень крутой голос!!!