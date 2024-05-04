Arrowhead не хочет навязывать игрокам Helldivers 2 требование с привязкой PSN-аккаунтов и призывает продолжать протест

В сообществе и между игроками и разработчиками Arrowhead продолжается дискуссия по поводу требования с обязательной привязкой PSN-аккаунта к ПК-версии Helldivers 2. Представители команда вновь заявили, что не намерена требовать такой элемент в странах, не поддерживаемых сервисом Sony, косвенно приглашая игроков продолжать протест.
За последние сутки выяснилось, что Sony потребовала обязательного наличия учетной записи PSN для игры в Helldivers 2 на ПК. Точнее, компания напомнила про это требование, так как уже на момент релиза было сказано про это, но решение было временно оложено, очевидно, из-за "технических проблем", которые позволяли играть в игру без привязки к учетной записи.
Проблема обострилась за последние сутки, вызвав бурные споры и даже неизбежный ревью-бомбинг, но за более идеологическими вопросами или опасениями по поводу безопасности данных, за этим протестом стоят и вполне конкретные причины.
В основном они связаны с тем, что официальной поддержки PlayStation Network нет во многих странах, что фактически может лишить этих игроков доступа к игре, которая при этом продается на этих территориях.
Arrowhead проявляет особую обеспокоенность и активность в таких случаях, а в сообщениях постоянно повторяется, что команда работает над поиском решения и, возможно, потребует отмены этого требования, если не будет найдено другого решения.
"Если не будет найдено лучшего решения для игроков, находящихся в регионах за пределами покрытия PSN, я уверен, что мы не будем делать это требование обязательным для таких игроков", - объяснил комьюнити-менеджер Spitz в официальном канале Discord.
"Мы не будем заставлять людей обходить условия обслуживания, установленные Sony, или не играть в игру", - заверил Spitz, который также косвенно призвал пользователей продолжать протест, поскольку это придаст "больше импульса" и "рычагов давления" в дискуссии с Sony.
Игроки, выражающие свое несогласие в виде отзывов, запросов на возврат средств и т. д., дают нам больше рычагов в дискуссии с Sony. Больно видеть, как страдает популярность игры, но дискуссии продолжаются, и наша команда в этой битве на стороне игроков.
Сони надо обязательно все испортить. Что с ними стало? Начали творить черти что и даже единственный успешный релиз в покое оставить не могут. Кто там руководит? Давайте я сделаю как надо
на пк у них врятли получится впарить пс плюс только для доступа к сетевой игре. на пк народ не привык платить отдельно за доступ к сетевой игре и быстрее просто забьет на игру где это будут требовать, чем купит подписку
Ммм щас бы продвигать платный онлайн-интернет на пк а 2024.
Продолжайте бомбить, демократия должна победить, сонижуки должны быть уничтожены.
исключительно по вине проссаного петушья из сони
Ага только тот же Spitz заявил игроку другое на фразу « вы убиваете игру. Верните как было или потеряете базу игроков»
а заявил он именно это: «I thought you were refunding and leaving». Что переводится: «Я думал ты возращаешь деньги и уходишь».
так что не надо говорить, что он предлагает протест дальше.
про регистрацию аккаунта в 120 секунд тоже читали. Только как же его создать там, где нету псн. Даже картинку уже сделали на эту тему
Ну наверное он это сказал когда ток начиналась бомбёжка, а теперь в таких масштабах ясен пень переметнулся)
Сони такие: "Классно стрелять же себе в ногу". Весело же.
Ладно китайцы и русские неугодные,но Африка тоже оказалась недостойной.Как же так получается,что Сони ,как главный борец с расизмом,не любит негров из Африки?) У меня есть ответ,для прогрессивного европейца,не все негры одинаковые и тем,что в Африке защита от расизма не нужна,как и ресурсы земельные.Расизм это когда вы обижаете "афроамериканца",понимать надо.)
Ходят слухи, что сони это делает, чтобы у них была возможность быстро и оперативно банить пользователей. А ну и до кучи им нужно нарастить общее количество пользователей psn
ходит слухи? на главной странице игры в новостях это написано. И представитель разработчиков объяснил зачем сони хотят внедрить
Вот это слух
Удачи вам оформить возврат.
Привязку не отменят,просто найдут лучший способ.
На реддите уже скрин скинули, малому вернули деньги после 14 часов игры.
https://www.reddit.com/r/Helldivers/comments/1ck3elv/steam_has_granted_me_a_refund_with_over_14_hours/?rdt=54131
Вообще-то даже Стим может вернуть деньги за игру спустя больше 2 часов игры и 14 дней с покупки, так как это не является обязательным условием возврата, если ситуацию объяснить правильно, и запросов будет много то вполне могут вернуть деньги
Так же не во всех играх сони есть привязка, так что её вполне могут убрать, и работала игра без неё, так что никаких аргументов нет
там даже большое количество запросов не обязательно. главное правильно и с доказательствами сформулировать запрос и есть некоторый шанс что возврат одобрят