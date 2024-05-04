Arrowhead не хочет навязывать игрокам Helldivers 2 требование с привязкой PSN-аккаунтов и призывает продолжать протест

В сообществе и между игроками и разработчиками Arrowhead продолжается дискуссия по поводу требования с обязательной привязкой PSN-аккаунта к ПК-версии Helldivers 2. Представители команда вновь заявили, что не намерена требовать такой элемент в странах, не поддерживаемых сервисом Sony, косвенно приглашая игроков продолжать протест.

За последние сутки выяснилось, что Sony потребовала обязательного наличия учетной записи PSN для игры в Helldivers 2 на ПК. Точнее, компания напомнила про это требование, так как уже на момент релиза было сказано про это, но решение было временно оложено, очевидно, из-за "технических проблем", которые позволяли играть в игру без привязки к учетной записи.

Проблема обострилась за последние сутки, вызвав бурные споры и даже неизбежный ревью-бомбинг, но за более идеологическими вопросами или опасениями по поводу безопасности данных, за этим протестом стоят и вполне конкретные причины.

В основном они связаны с тем, что официальной поддержки PlayStation Network нет во многих странах, что фактически может лишить этих игроков доступа к игре, которая при этом продается на этих территориях.

Arrowhead проявляет особую обеспокоенность и активность в таких случаях, а в сообщениях постоянно повторяется, что команда работает над поиском решения и, возможно, потребует отмены этого требования, если не будет найдено другого решения.

"Если не будет найдено лучшего решения для игроков, находящихся в регионах за пределами покрытия PSN, я уверен, что мы не будем делать это требование обязательным для таких игроков", - объяснил комьюнити-менеджер Spitz в официальном канале Discord.

"Мы не будем заставлять людей обходить условия обслуживания, установленные Sony, или не играть в игру", - заверил Spitz, который также косвенно призвал пользователей продолжать протест, поскольку это придаст "больше импульса" и "рычагов давления" в дискуссии с Sony.

Игроки, выражающие свое несогласие в виде отзывов, запросов на возврат средств и т. д., дают нам больше рычагов в дискуссии с Sony. Больно видеть, как страдает популярность игры, но дискуссии продолжаются, и наша команда в этой битве на стороне игроков.