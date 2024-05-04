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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.8 931 оценка

Arrowhead не хочет навязывать игрокам Helldivers 2 требование с привязкой PSN-аккаунтов и призывает продолжать протест

butcher69
Новости

В сообществе и между игроками и разработчиками Arrowhead продолжается дискуссия по поводу требования с обязательной привязкой PSN-аккаунта к ПК-версии Helldivers 2. Представители команда вновь заявили, что не намерена требовать такой элемент в странах, не поддерживаемых сервисом Sony, косвенно приглашая игроков продолжать протест.

За последние сутки выяснилось, что Sony потребовала обязательного наличия учетной записи PSN для игры в Helldivers 2 на ПК. Точнее, компания напомнила про это требование, так как уже на момент релиза было сказано про это, но решение было временно оложено, очевидно, из-за "технических проблем", которые позволяли играть в игру без привязки к учетной записи.

Проблема обострилась за последние сутки, вызвав бурные споры и даже неизбежный ревью-бомбинг, но за более идеологическими вопросами или опасениями по поводу безопасности данных, за этим протестом стоят и вполне конкретные причины.

В основном они связаны с тем, что официальной поддержки PlayStation Network нет во многих странах, что фактически может лишить этих игроков доступа к игре, которая при этом продается на этих территориях.

Arrowhead проявляет особую обеспокоенность и активность в таких случаях, а в сообщениях постоянно повторяется, что команда работает над поиском решения и, возможно, потребует отмены этого требования, если не будет найдено другого решения.

+ ещё 2 картинки

"Если не будет найдено лучшего решения для игроков, находящихся в регионах за пределами покрытия PSN, я уверен, что мы не будем делать это требование обязательным для таких игроков", - объяснил комьюнити-менеджер Spitz в официальном канале Discord.

"Мы не будем заставлять людей обходить условия обслуживания, установленные Sony, или не играть в игру", - заверил Spitz, который также косвенно призвал пользователей продолжать протест, поскольку это придаст "больше импульса" и "рычагов давления" в дискуссии с Sony.

Игроки, выражающие свое несогласие в виде отзывов, запросов на возврат средств и т. д., дают нам больше рычагов в дискуссии с Sony. Больно видеть, как страдает популярность игры, но дискуссии продолжаются, и наша команда в этой битве на стороне игроков.
27
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
kaiberserk

Сони надо обязательно все испортить. Что с ними стало? Начали творить черти что и даже единственный успешный релиз в покое оставить не могут. Кто там руководит? Давайте я сделаю как надо

19
CrowBY

на пк у них врятли получится впарить пс плюс только для доступа к сетевой игре. на пк народ не привык платить отдельно за доступ к сетевой игре и быстрее просто забьет на игру где это будут требовать, чем купит подписку

1
JJ_Jon_34_rus

Ммм щас бы продвигать платный онлайн-интернет на пк а 2024.

0
SEAL-KillerXXL

Продолжайте бомбить, демократия должна победить, сонижуки должны быть уничтожены.

15
Oscilograf
Больно видеть, как страдает популярность игры

исключительно по вине проссаного петушья из сони

4
aswer95

Ага только тот же Spitz заявил игроку другое на фразу « вы убиваете игру. Верните как было или потеряете базу игроков»

а заявил он именно это: «I thought you were refunding and leaving». Что переводится: «Я думал ты возращаешь деньги и уходишь».

так что не надо говорить, что он предлагает протест дальше.

про регистрацию аккаунта в 120 секунд тоже читали. Только как же его создать там, где нету псн. Даже картинку уже сделали на эту тему

3
VitalUgo

Ну наверное он это сказал когда ток начиналась бомбёжка, а теперь в таких масштабах ясен пень переметнулся)

0
6363

Сони такие: "Классно стрелять же себе в ногу". Весело же.

1
Serj77777

Ладно китайцы и русские неугодные,но Африка тоже оказалась недостойной.Как же так получается,что Сони ,как главный борец с расизмом,не любит негров из Африки?) У меня есть ответ,для прогрессивного европейца,не все негры одинаковые и тем,что в Африке защита от расизма не нужна,как и ресурсы земельные.Расизм это когда вы обижаете "афроамериканца",понимать надо.)

1
WittyOrvilleton

Ходят слухи, что сони это делает, чтобы у них была возможность быстро и оперативно банить пользователей. А ну и до кучи им нужно нарастить общее количество пользователей psn

0
Kaskad131

ходит слухи? на главной странице игры в новостях это написано. И представитель разработчиков объяснил зачем сони хотят внедрить

Вот это слух

0
Владимир Губайдуллин
Игроки, выражающие свое несогласие в виде отзывов, запросов на возврат средств

Удачи вам оформить возврат.

Привязку не отменят,просто найдут лучший способ.

-3
VitalUgo

На реддите уже скрин скинули, малому вернули деньги после 14 часов игры.

https://www.reddit.com/r/Helldivers/comments/1ck3elv/steam_has_granted_me_a_refund_with_over_14_hours/?rdt=54131

0
Zinyukas

Вообще-то даже Стим может вернуть деньги за игру спустя больше 2 часов игры и 14 дней с покупки, так как это не является обязательным условием возврата, если ситуацию объяснить правильно, и запросов будет много то вполне могут вернуть деньги

Так же не во всех играх сони есть привязка, так что её вполне могут убрать, и работала игра без неё, так что никаких аргументов нет

0
CrowBY Zinyukas

там даже большое количество запросов не обязательно. главное правильно и с доказательствами сформулировать запрос и есть некоторый шанс что возврат одобрят

0