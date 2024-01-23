Atelier Resleriana выходит в конце этой недели

Когда-то в королевстве Лантарна процветала алхимия. И процветала она благодаря мистической силе, дарованной людям пролетавшей кометой. Но вот уже полтора столетия, как небесный дар иссяк. Комета скрылась в неизвестном направлении, унеся с собой источник волшебной маны. И волшебное искусство пришло в упадок, а затем было предано забвению.

Однако юная Ресна не смирилась с такой участью алхимии. Она мечтает вернуть это великое наследие предков. И вот, вместе с верными спутниками, девушка отправляется на поиски легендарного Края Света. По слухам, в этом таинственном месте до сих пор теплится последний луч надежды для алхимии.

Путь предстоит долгий и опасный. Но Ресна не одинока в своём стремлении. И если друзья проявят мужество и решимость, то кто знает — быть может, им по силам вернуть былое величие забытой науки и вновь зажечь огонь алхимии в королевстве Лантарна.