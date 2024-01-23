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Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator 2024 г.
Ролевая, Пошаговая, Тактика
6 3 оценки

Atelier Resleriana выходит в конце этой недели

Procy_on
Новости

В сентябре Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Knight Liberator вышла на мобильных устройствах в Японии, став крупным финансовым успехом для издателя Koei Tecmo и обеспечив рекордный квартальный доход компании.

После этого Koei Tecmo подтвердила западный релиз игры, а также представила двух главных героев - Ресну и Валерию.

История Atelier Resleriana вращается вокруг судьбоносной встречи подающей надежды алхимички Ресны и страдающей амнезией воительницы Валерии, которые должны объединиться, чтобы узнать правду о зловещих алхимиках Полярной ночи.

Игра обещает тактические бои, ориентированные на временную шкалу, "простую в использовании, но глубокую систему синтеза" и, конечно, тонну классических персонажей Atelier, с которыми можно встретиться и подружиться.

Atelier Resleriana - это последняя игра в долгоиграющей серии Atelier, в которую также входят популярная подсерия Atelier Ryza, прошлогодний ремейк Atelier Marie и многие другие.

Серия пользуется неизменной популярностью у издателя Koei Tecmo и даже породила такие спин-оффы, как аниме Atelier Ryza, дебютировавшее в июле прошлого года.

Вы сможете поиграть в Atelier Resleriana, когда она выйдет на ПК и мобильных устройствах 25 января, то есть уже в этот четверг.

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