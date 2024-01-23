Atelier Resleriana выходит в конце этой недели

В сентябре Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Knight Liberator вышла на мобильных устройствах в Японии, став крупным финансовым успехом для издателя Koei Tecmo и обеспечив рекордный квартальный доход компании.
После этого Koei Tecmo подтвердила западный релиз игры, а также представила двух главных героев - Ресну и Валерию.
История Atelier Resleriana вращается вокруг судьбоносной встречи подающей надежды алхимички Ресны и страдающей амнезией воительницы Валерии, которые должны объединиться, чтобы узнать правду о зловещих алхимиках Полярной ночи.
Игра обещает тактические бои, ориентированные на временную шкалу, "простую в использовании, но глубокую систему синтеза" и, конечно, тонну классических персонажей Atelier, с которыми можно встретиться и подружиться.
Atelier Resleriana - это последняя игра в долгоиграющей серии Atelier, в которую также входят популярная подсерия Atelier Ryza, прошлогодний ремейк Atelier Marie и многие другие.
Серия пользуется неизменной популярностью у издателя Koei Tecmo и даже породила такие спин-оффы, как аниме Atelier Ryza, дебютировавшее в июле прошлого года.
Вы сможете поиграть в Atelier Resleriana, когда она выйдет на ПК и мобильных устройствах 25 января, то есть уже в этот четверг.