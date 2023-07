Геймплейный ролик Atlas Fallen демонстрирует творческий процесс разработки ©

Deck13 и Focus Entertainment выпустили новый геймплейный ролик Atlas Fallen. Видеоролик, получивший название "Behind the Sand", также служит глубоким погружением в творческий процесс Deck13 и позволяет узнать больше о сеттинге игры, ее боевых действиях и замыслах, стоявших за ее созданием.

Мы уже познакомились с геймплеем Atlas Fallen и особенностями перемещения по пустыне, но в этом ролике собраны интервью и кадры из процесса разработки Deck13. Различные сотрудники компании рассказывают о том, что послужило источником вдохновения для создания Atlas Fallen, и о решениях, которые привели к реализации тех или иных аспектов игры.

В первых моментах трейлера креативный директор Ян Клозе описывает игру как "стремительный экшен, бои и использование всех ваших навыков для уничтожения больших крутых монстров". С этим трудно не согласиться, судя по тем кадрам, которые мы видели на данный момент.

Затем мы узнаем немного больше о сюжете игры, в том числе о фракциях, с которыми вам предстоит встретиться, многие из которых являются воинами внушительно звучащей Тысячелетней Королевы. Разумеется, в воплощении этой истории в жизнь большую роль играет команда дизайнеров уровней. Режиссер Жереми Хартвик (Jérémy Hartvick) говорит, что команда извлекла уроки из игры The Surge и использовала их в новом "быстро меняющемся" мире Atlas Fallen.

Deck13 демонстрирует некоторые способности к передвижению, которые вы сможете использовать в Atlas Fallen. Среди них - "скольжение по песку", которое, как и следовало ожидать, предполагает скольжение по песчаным дюнам. По словам команды, цель заключалась в том, чтобы игроки не могли вырваться из этого мира, но при этом ощущали "свободу" внутри него.

Художественный руководитель Джеймс Лоу называет Дюну влиянием на Atlas Fallen, что, вероятно, должно быть очевидно по наличию песка. По словам Лоу, при создании Atlas Fallen он также использовал классическое фэнтези, такое как "Властелин колец", а также The Witcher. Реальные карьеры, в которых песок накапливается "тысячелетиями", также повлияли на игру.

Если вы опасаетесь, что Deck13 отказалась от своего наследия (например, The Surge и Lords of the Fallen), то это не так. Хотя в Atlas Fallen предлагаются различные уровни сложности, такие элементы, как отсечение частей тела, остались нетронутыми (по иронии судьбы), добавляя "тактический угол" к бою.

По словам Хартвика, сам бой задуман так, чтобы "каждый мог в нем разобраться", а его основой является система Momentum. Атакуя и накапливая Momentum, вы будете стремиться к большой, эффектной атаке, наносящей огромный урон, что должно стать своеобразным триумфальным пиком в бою.

Стоит посмотреть полный ролик, из которого вы узнаете еще больше о творческом процессе Deck13 и о чудесах, предлагаемых в Atlas Fallen. Сама игра выходит 10 августа для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, поскольку ее релиз был перенесен с первоначальной майской даты.