Сотрудник Arrowhead, призывавший ревью-бомбить Helldivers 2, чуть не лишился работы, но он не жалеет о своём решении

Комьюнити-менеджер Arrowhead Studios с ником Spitz рассказал о том, что за свои слова с призывом к игрокам оставлять негативные отзывы к Helldivers 2 и оформлять возврат игры для того чтобы обратить внимание издателя на проблему с регистрацией в PSN, он чуть не лишился работы.
По его словам, руководство осталось очень недовольно его словами:
"Оказалось, что предлагать людям оставлять негативные отзывы и требовать возврат средств за игру - это не самое популярное решение у издателя. Но я всё еще работаю и рад, что мы смогли изменить ситуацию к лучшему." - Spitz
Среди пользователей Spitz за это время стал пожалуй любимым комьюнити-менеджером в Discord - он больше всех общался с пользователями после того, как Sony совершила ряд глупых решений с Helldivers 2 и постоянно был на связи с сообществом. Пользователи надеются, что он не пострадает за свою открытость и честность к сообществу игроков. Впрочем, вероятно, компания Sony в ближайшее время не рискнет снова злить игроков Helldivers 2, поэтому Spitz не о чем переживать.
Потому что предлагал самый действенный метод
Самый действенный способ это не продавать попец сони
А как бы тогда игра вышла?
Меня больше радует то, что и разрабы знали о привязке к PSN, которая потом последует, но молчали, а как жахнуло так сразу переобулись. Смешно будет, если от всей этой ситуации игра станет продаваться ещё лучше.
Радует, что много до того не задумывающихся людей начали разделять разработчиков и издателей.
У большинства это было в куче. Ну, мол, "одна контора, все там одинаковы".
Но как бы нет.
И если ответственному разрабу вовсе не плевать на свою игру, на отношение к ней, на впечатление, которое она производит на игроков...
То издателю плевать вообще на всё, кроме прибыли. Вообще на всё и на всех абсолютно. // Олег Шаханов
Ну, он, в принципе, сделал крайне позитивный пиар-ход студии-разработчика среди комьюнити.
Так тип играл роль громоотвода, скорее всего ему дали указание так делать чтобы можно было всегда переобуться.
Может и лишиться, ну либо понизят. Потому что Sony сейчас в ярости от того, что им не удалось пропихнуть свой PSN и создать "элитный клуб"
Герой!!!
Sony Interactive Entertainment решила прислушаться к игрокам Helldivers 2 и не выпускать обещанное обновление, которое должно было запустить процесс обязательной привязки аккаунтов Steam к PlayStation Network.
В компании отметили, что все отзывы игроков на PC были бесценны, так как PlayStation всё ещё изучает лучшие условия для сегмента.
Прикиньте его уволят и нам нужно будет снова сносить всё
Терпилы сами решили переобуться от ОБЕЩАНИЯ исправится
Один из всей компании отказался сосать х..й у сони и за это чуть не выкинули. З - западные ценности.
Так на любой работе. У папки спроси. Хотя, это ведь другое, у тебя ведь всё совсем иначе.
Почему только западные? Везде так.
Японские*