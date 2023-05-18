Разработчикам Atomic Heart пришлось удалить графические настройки игры на Steam Deck, чтобы повысить производительность ©

Совсем недавно разработчики из студии Mundfish с гордостью сообщали, что их дебютная игра Atomic Heart успешно прошла проверку работоспособности на Steam Deck. Зрелищный динамичный шутер хорошо работал в портативном формате, однако некоторые проблемы с производительностью там все же были. Чтобы исправить ситуация, авторы Atomic Heart решили пойти на довольно радикальные меры и полностью удалить графические настройки в игре. С таким решением согласились не все игроки.

Теперь игроки на Steam Deck в Atomic Heart физически не могут изменять графические настройки игры. Все визуальные параметры игры уже были заданы разработчиками по умолчанию, внести пользовательские корректировки нельзя даже через командную строку и другие способы. В Mundfish пояснили, что им пришлось пойти на такие меры, чтобы максимизировать производительность, заряд батареи Steam Deck и стабильность игрового процесса.

Геймплей Atomic Heart на Steam Deck:

По мнению пользователей, разработчики шутера поступили не совсем правильно. Вместо полного удаления функции, игроки посоветовали им добавить предупреждение для пользователей о возможных сбоях при смене графических настроек.

Atomic Heart доступна для игры на ПК и консолях обоих поколений. Прямо сейчас на игру действует скидка, а в некоторых цифровых магазинах появилась полноценная демоверсия шутера.