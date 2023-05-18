Atomic Heart 21.02.2023
8.6 5 953 оценки

Разработчикам Atomic Heart пришлось удалить графические настройки игры на Steam Deck, чтобы повысить производительность

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Gutsz
Новости

Совсем недавно разработчики из студии Mundfish с гордостью сообщали, что их дебютная игра Atomic Heart успешно прошла проверку работоспособности на Steam Deck. Зрелищный динамичный шутер хорошо работал в портативном формате, однако некоторые проблемы с производительностью там все же были. Чтобы исправить ситуация, авторы Atomic Heart решили пойти на довольно радикальные меры и полностью удалить графические настройки в игре. С таким решением согласились не все игроки.

Теперь игроки на Steam Deck в Atomic Heart физически не могут изменять графические настройки игры. Все визуальные параметры игры уже были заданы разработчиками по умолчанию, внести пользовательские корректировки нельзя даже через командную строку и другие способы. В Mundfish пояснили, что им пришлось пойти на такие меры, чтобы максимизировать производительность, заряд батареи Steam Deck и стабильность игрового процесса.

Геймплей Atomic Heart на Steam Deck:

По мнению пользователей, разработчики шутера поступили не совсем правильно. Вместо полного удаления функции, игроки посоветовали им добавить предупреждение для пользователей о возможных сбоях при смене графических настроек.

Atomic Heart доступна для игры на ПК и консолях обоих поколений. Прямо сейчас на игру действует скидка, а в некоторых цифровых магазинах появилась полноценная демоверсия шутера.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Taton

ну на самом деле правильное решение. steam deck платформа с одинаковой начинкой,следовательно как консоль,зачем мне забивать голову искать настройке где то оптимальные для данной платформы,балансировать а потом наблюдать просадки,конечно могли сделать в общих настройках типа готовые под дек. и все были бы счастливы

6
ZeroMA777

Игра года!

0
ratte88
По мнению пользователей, разработчики шутера поступили не совсем правильно.

Хозяин - барин. Это условие от Валв/Стим, чтобы выпустить игру на платфоре для деньжат, мандфиш здесь причём? Им только соглашаться или уходить с пустыми карманами.

0
Kuzko

Хм, ну если поставить Винду на Steam Deck (или другой стим через Flatpak на Steam Deck-овский Linux) То игра будет думать что ты на обычном ПК и соответственно даст тебе доступ к этим настройкам) Это для тех кому это так уж сильно нужно))

0
DarkWolf1660
на Steam Deck
По мнению пользователей

))))0)

0