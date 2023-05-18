Разработчикам Atomic Heart пришлось удалить графические настройки игры на Steam Deck, чтобы повысить производительность

Совсем недавно разработчики из студии Mundfish с гордостью сообщали, что их дебютная игра Atomic Heart успешно прошла проверку работоспособности на Steam Deck. Зрелищный динамичный шутер хорошо работал в портативном формате, однако некоторые проблемы с производительностью там все же были. Чтобы исправить ситуация, авторы Atomic Heart решили пойти на довольно радикальные меры и полностью удалить графические настройки в игре. С таким решением согласились не все игроки.
Теперь игроки на Steam Deck в Atomic Heart физически не могут изменять графические настройки игры. Все визуальные параметры игры уже были заданы разработчиками по умолчанию, внести пользовательские корректировки нельзя даже через командную строку и другие способы. В Mundfish пояснили, что им пришлось пойти на такие меры, чтобы максимизировать производительность, заряд батареи Steam Deck и стабильность игрового процесса.
Геймплей Atomic Heart на Steam Deck:
По мнению пользователей, разработчики шутера поступили не совсем правильно. Вместо полного удаления функции, игроки посоветовали им добавить предупреждение для пользователей о возможных сбоях при смене графических настроек.
Atomic Heart доступна для игры на ПК и консолях обоих поколений. Прямо сейчас на игру действует скидка, а в некоторых цифровых магазинах появилась полноценная демоверсия шутера.
ну на самом деле правильное решение. steam deck платформа с одинаковой начинкой,следовательно как консоль,зачем мне забивать голову искать настройке где то оптимальные для данной платформы,балансировать а потом наблюдать просадки,конечно могли сделать в общих настройках типа готовые под дек. и все были бы счастливы
Игра года!
Хозяин - барин. Это условие от Валв/Стим, чтобы выпустить игру на платфоре для деньжат, мандфиш здесь причём? Им только соглашаться или уходить с пустыми карманами.
Хм, ну если поставить Винду на Steam Deck (или другой стим через Flatpak на Steam Deck-овский Linux) То игра будет думать что ты на обычном ПК и соответственно даст тебе доступ к этим настройкам) Это для тех кому это так уж сильно нужно))
))))0)