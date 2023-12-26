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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 10 072 оценки

Baldur's Gate 3 возглавила свежий чарт продаж Steam

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 19 по 26 декабря. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь.

Лидером прошедшей недели стала Baldur's Gate 3, вернувшаяся на самую вершину благодаря скидке в 10% на зимней распродаже. За эту неделю по выручке игра Larian Studios обошла портативный ПК от Valve и Lethal Company.

Зимняя распродажа Steam произвела настоящую революцию в топ-10, а также ознаменовала возвращение нескольких игр: например, Elden Ring вернулась на пятую позицию, а Red Dead Redemption 2 и Hogwarts Legacy заняли восьмое и девятое места.

  1. Baldur's Gate 3
  2. Steam Deck
  3. Lethal Company
  4. Call of Duty
  5. Elden Ring
  6. Cyberpunk 2077
  7. EA Sports FC 24
  8. Red Dead Redemption 2
  9. Hogwarts Legacy
  10. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
10
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
WittyOrvilleton

Не вижу в топе "успешной" игры от старины Тодда. А ведь Балдур релизнулся куда как раньше.)

3
DeadRemix

Этой "успешной игры" уже в конце сентября не было в топ 10 продаж) А онлайн уже около двух месяцев держится в районе 15к

-1
DeadRemix

А где старфилд...?)

1
Ang Dark

Каким хреном Steam Deck находится в топе если это НЕ игра а игровая приставка и откуда мы можем знать во что на ней предпочитают играть?

-1