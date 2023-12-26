Baldur's Gate 3 возглавила свежий чарт продаж Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 19 по 26 декабря. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь.
Лидером прошедшей недели стала Baldur's Gate 3, вернувшаяся на самую вершину благодаря скидке в 10% на зимней распродаже. За эту неделю по выручке игра Larian Studios обошла портативный ПК от Valve и Lethal Company.
Зимняя распродажа Steam произвела настоящую революцию в топ-10, а также ознаменовала возвращение нескольких игр: например, Elden Ring вернулась на пятую позицию, а Red Dead Redemption 2 и Hogwarts Legacy заняли восьмое и девятое места.
- Baldur's Gate 3
- Steam Deck
- Lethal Company
- Call of Duty
- Elden Ring
- Cyberpunk 2077
- EA Sports FC 24
- Red Dead Redemption 2
- Hogwarts Legacy
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Не вижу в топе "успешной" игры от старины Тодда. А ведь Балдур релизнулся куда как раньше.)
Этой "успешной игры" уже в конце сентября не было в топ 10 продаж) А онлайн уже около двух месяцев держится в районе 15к
А где старфилд...?)
Каким хреном Steam Deck находится в топе если это НЕ игра а игровая приставка и откуда мы можем знать во что на ней предпочитают играть?