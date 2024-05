Elden Ring получит только одно DLC, но FromSoftware не исключает возможности выхода полноценного сиквела

DLC Shadow of the Erdtree для Elden Ring станет единственным расширением для ролевой игры, но разработчик FromSoftware не исключает возможности появления других полноценных игр по Междуземью

В новом интервью китайскому изданию Campfire Camp директор игры Elden Ring и глава студии FromSoftware Хидетака Миядзаки прокомментировал возможность появления других DLC для Elden Ring. У FromSoftware есть опыт выпуска нескольких DLC для своих игр, например, Dark Souls 3 получила два полноценных расширения.

Однако Миядзаки заявил, что Shadow of the Erdtree станет первым и последним DLC для Elden Ring. После выхода Shadow of the Erdtree в следующем месяце, 21 июня, игра 2022 года больше не будет получать никаких сюжетных DLC, так что очередное путешествие в Междуземье вполне может стать последней историей FromSoftware в мире Elden Ring, по крайней мере, на данный момент.

Но Миядзаки не исключает возможности выхода еще одной полноценной игры по Elden Ring. Режиссер сказал, что стиль создания и разработки игр FromSoftware, естественно, оставляет дверь открытой для еще одной игры, действие которой происходит в мире Elden Ring, хотя Миядзаки, конечно, не стал подтверждать, что Elden Ring обязательно получит продолжение.

Любопытно, что издатель Elden Ring компания Bandai Namco еще в 2022 году заявила, что Elden Ring станет началом франшизы "за пределами самой игры". С момента этого заявления прошло уже более двух лет, а мы так и не узнали, как и когда FromSoftware сможет расширить мир Elden Ring в других медиа. Когда выйдет аниме по Elden Ring?