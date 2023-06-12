Cкриншоты и детали новой локации Baldur's Gate III "Город Врата Балдура" ©

Компания Larian Studios выпустила новые скриншоты для Baldur's Gate III, демонстрирующие вид на город Забытых Королевств - Врата Балдура. Город Врата Балдура - это мегаполис с лабиринтами улиц, переулками, храмами и переполненными публичными домами, в которых кипит своя собственная жизнь, и истории, связанные с жизнью всех местных жителей, с которыми вы сталкиваетесь.

Сам город стал больше, чем все предыдущие версии данной локации. Улицы, которые простираются между опасными дорогами Внешнего города, роскошными поместьями Верхнего города и темными переулками Нижнего города, населены богатой плеядой персонажей, каждый из которых имеет свои собственные нерассказанные истории.

" Толпы людей ходят повсюду. Можно поговорить практически с любым человеком, и он реагирует на каждую деталь", - говорит Свен Винке, креативный директор Larian Studios. " В этом смысле город очень живой".

" Одной из главных особенностей игры является то, что в ней появился такой уровень правдоподобия, погружения и сложности, какого не было бы в других проектах", - говорит помощник сценариста Кристал Динг. " Такое ощущение, что вы гуляете по месту, где много-много людей, живущих своей настоящей жизнью".

Первоначально Larian создала прототип "Врат Балдура" в виде нескольких небольших регионов, связанных между собой телепортами, но к середине разработки города решила внести некоторые существенные изменения.

После выхода игры игроки попадут в "Врата Балдура", состоящий из трех бесшовных районов открытого мира. Независимо от того, исследуете ли вы подземные склепы, бродите по покоям возвышающейся цитадели или спускаетесь в потайные подвалы, не будет никаких видимых экранов загрузки, чтобы прерывать ваше прохождение.

"Мы потратили на город, я думаю, в три, четыре раза больше усилий, чем планировали изначально, но результат, ощущение от прогулки по городу, просто фантастическое", - говорит Винке. "Так что то, чего я больше всего боялся, когда мы начинали делать эту игру, оказалось тем, чем я больше всего горжусь".