"Я не думал, что мы ее получим": Свен Винке о получении GOTY за Baldur's Gate 3 на TGA

Baldur's Gate 3 получила сегодня шесть наград на The Game Awards, включая награду "Игра года". Основатель Larian Свен Винке рассказал PC Gamer, что не ожидал такой победы, даже после того, как покинул недавнюю церемонию Golden Joystick Awards с большим количеством наград.
В самом начале шоу Нил Ньюбон получил награду за лучшее исполнение роли Астариона. Выйдя на сцену, Ньюбон со слезами на глазах поблагодарил своих коллег-актеров по Baldur's Gate 3 и особо отметил сценариста и создателя Астариона Стивена Руни. Хорошие настроения продолжились, когда Baldur's Gate 3 получила награду за "Лучшую поддержку сообщества".
Следующим был хет-трик наград Baldur's Gate 3, объявленных Джеффом в одну и ту же минуту: "Лучшая ролевая игра", "Лучший мультиплеер" и "Выбор игроков". Но главный приз был вручен в конце вечера, когда Baldur's Gate 3 получила награду "Игра года". На этот раз на сцену поднялся Винке, который произнес короткую речь, поблагодарив фанатов и поразмышляв о том, как создавалась Baldur's Gate 3 в условиях пандемии.
Такая игра, как Baldur's Gate 3, невозможна, если над ней не работает невероятная команда, - сказал Винке. Команда Larian потратила свои сердца и души на эту игру в течение шести лет, и иногда [в] очень сложных обстоятельствах. Это была наша игра Covid. На этом пути мы также и потеряли многих людей, поэтому мы хотим посвятить эту игру всем тем, кого мы лишились. Особенно Джиму [Саутворту], нашему ведущему художнику-кинематографисту, который ушел из жизни в прошлом месяце.
После шоу PC Gamer пообщался со Свеном Винке (Swen Vincke), чтобы узнать его реакцию на получение GOTY.
Мое сердце бьется. Я не ожидал такого. Я не думал, что мы это получим, - сказал он. Это было очень и очень долгое путешествие.
А самое главное, что мы, любители качественных РПГ игр, смогли одолеть толпу анимешников-лудоманов-геншинистов. Справедливость всё-таки существует.
Он не думал, а геймеры знали
RPG десятилетия!
Винке и команда заслужили эту награду как никто. Пусть другие на них равняются, особенно создатели РПГ.
Кто-то явно получил латной перчаткой по роже, на радостях! :)
Да всё он знал, скромничает просто, это нужно жить на другой планете и не слушать восторженные отзывы игроков и прессы о БГ3.
Покойся с миром Джим.
не будьте наивны - видать tga по просту не смогла "договорится" с нинтендо