Забавный Souls-подобный экшен Another Crab's Treasure разошёлся тиражом в 100. тыс копий за несколько дней

Разработчик Aggro Crab объявил, что всего за четыре дня с момента запуска было продано более 100 000 копий подводного Souls-подобного приключения Another Crab’s Treasure.

Игра представляет собой игру в стиле Souls, в которой игрок управляет раком-отшельником по имени Крил на дне океана, пробиваясь сквозь более крупных и устрашающих врагов, при этом игрок может использовать различные способности в зависимости от того, какой объект он носит в данный момент в качестве панциря.

На протяжении всего этого приключенческого боевика игроки стремятся найти панцирь краба в обстановке, наполненной загрязнением и различными угрозами. Можно использовать более 50 панцирей, каждый из которых имеет разные эффекты и способы применения. Кроме того, как и ожидалось от жанра, предстоит преодолеть немало проблем, хотя разработчики заявили, что те, кто не знаком с жанром Souls, также смогут насладиться этой игрой.

Another Crab's Treasure доступна на Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, ПК, PlayStation 5 и Game Pass для ПК и консолей.