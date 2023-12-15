Заслуженно! Baldur's Gate 3 стала лучшей PC-игрой 2023 года по версии IGN

Портал IGN определился с лучшими ПК-играми по итогам 2023 года. В числе номинантов были представлены такие игры как Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Diablo 4 и Alan Wake 2. В итоге Baldur's Gate 3 удостоилась звания "Лучшая PC-игра года 2023" по мнению IGN.

В IGN отметили, что в свое время оценили Baldur's Gate 3 на 10 баллов, тогда как остальные три игры получили по 9 баллов, так что такой результат был вполне ожидаем. В то же время издание подчеркнуло, что на сегодняшний день ни одна ролевая игра не может конкурировать с Baldur's Gate 3 по масштабу и содержанию.

Так как у игры большие амбиции, то все больше и больше игроков охотно сообщают команде разработчиков о возможных проблемах. Кроме того, студия Larian также активно выпускает файлы обновлений, что еще больше стимулирует увлеченность игроков. Благодаря такому подходу к делу многие читатели, в том числе и команда IGN, единогласно выбрали Baldur's Gate 3 лучшей игрой 2023 года для ПК.

В Baldur's Gate 3 многие персонажи показаны с большим количеством деталей киношного уровня. Дальнейшие действия этих персонажей определяются самими игроками, что дает им уникальную свободу действий и открывает новые возможности испытать на себе всю важность принятия решений в игре.