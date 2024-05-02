Первую годовщину Honkai: Star Rail отметили масштабным концертом, который может посмотреть каждый

Бесплатный пошаговый ролевой экшен Honkai: Star Rail от HoYoverse вышел в конце апреля на ПК и мобильных платформах. Позднее игра смогла добраться и до консолей PlayStation 5. Сегодня игре исполнился ровно один год, и в честь годовщины разработчики провели специальный концерт со звездами разной величины и эффектным шоу. Посмотреть запись концерта может каждый желающий, ролик доступен для просмотра ниже.

В рамках концерта можно было услышать весь оригинальный саундтрек Honkai: Star Rail, который был исполнен живым оркестром. Кроме того, на двухчасовом концерте были исполнены запоминающиеся песни из игры, а также треки боссов. Это вызвало особый восторг у публики. За концертом вживую наблюдало огромное количество фанатов, которые заполнили весь концертный зал.

Вместе с этим событием разработчики продолжают раздавать различные внутриигровые награды в Honkai: Star Rail. Кроме того, уже к 8 мая игра получит следующее контентное обновление под номером 2.2.