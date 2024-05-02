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Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.8 429 оценок

Первую годовщину Honkai: Star Rail отметили масштабным концертом, который может посмотреть каждый

Gutsz
Новости

Бесплатный пошаговый ролевой экшен Honkai: Star Rail от HoYoverse вышел в конце апреля на ПК и мобильных платформах. Позднее игра смогла добраться и до консолей PlayStation 5. Сегодня игре исполнился ровно один год, и в честь годовщины разработчики провели специальный концерт со звездами разной величины и эффектным шоу. Посмотреть запись концерта может каждый желающий, ролик доступен для просмотра ниже.

В рамках концерта можно было услышать весь оригинальный саундтрек Honkai: Star Rail, который был исполнен живым оркестром. Кроме того, на двухчасовом концерте были исполнены запоминающиеся песни из игры, а также треки боссов. Это вызвало особый восторг у публики. За концертом вживую наблюдало огромное количество фанатов, которые заполнили весь концертный зал.

Вместе с этим событием разработчики продолжают раздавать различные внутриигровые награды в Honkai: Star Rail. Кроме того, уже к 8 мая игра получит следующее контентное обновление под номером 2.2.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Кей Овальд

Концерт действительно неплох, так как музыка в игре великолепна. Но, так как концерт проходил в Китае, то "китайская" планета Лофу Сяньчжоу была по уровню постановки намного выше всех остальных. Там и мечники прыгали под музыку Цзинлю и Блэйда, и водяные фонтаны Данчика, пафосный генеральский выход, в общем, круче.
На Пенаконии понравилось только песня Светляка и музыка Сэма, который вышел прям в крутом костюме, а не в виде картинки или голограммы.

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PoiuQ

Мя позабавило как они хотели что бы чуваку поющему англ песню , подпевали китайские зрители.

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