Новые подробности и геймплей ролевого экшена Banishers: Ghosts of New Eden ©

IGN опубликовал новый видеоролик посвященный Banisher: Ghost of New Eden с первыми впечатлениями журналистов и новыми подробностями об этом интересном ролевом экшене, разрабатываемой студией Don't Nod, авторами Life is Strange.

В ролике мы можем узнать больше о боевой системе, которая, хотя и не является сильной стороной проекта на бумаге, демонстрирует интересную динамику.

Например, в любой момент можно будет переключить управление с Рэда на дух его погибшей спутницы Антеи и наоборот. Рэд сражается с помощью клинка и факела, а также винтовки, которая наносит большой урон, но требует много времени на перезарядку и при этом есть риск попасть под атаку врагов. Антея же использует мощные силы духа, но они расходуют ее магический заряд, который также представляет собой ее жизненную энергию, пополнить которую можно только за счет ударов. На практике переключение между персонажами будет иметь решающее значение для победы в бою.

Из превью IGN мы также узнали, что Banishers: Ghost of New Eden не будет иметь открытого мира, а будет состоять из линейных участков разного размера, и ожидается, что приключение займет у игроков от 20 до 30 часов.

В Banishers: Ghost of New Eden нам предстоит взять на себя роль Реда Мак Рэйта и Антеи Дуарте, пары охотников за призраками, поклявшихся защищать живых от угрозы фантомов. После неудачного задания Антея умирает от тяжелых травм и сама становится призраком. После этого они пытаются освободить душу женщины от мучений.

В этом смысле очень интересной динамикой геймплея Don't Nod является то, что в миссиях нам часто придется делать судьбоносный выбор с учетом полученной информации, которая может повлиять не только на судьбу персонажей, с которыми мы будем взаимодействовать в ходе приключения, но и на судьбу Антеи.

Например, в конце миссии, протестированной IGN, игроку предстоит принять экстремальное решение: пощадить ли NPC или жестоко перерезать ему горло. Очевидно, что более гуманным будет первый вариант, но в этом случае дух Антеи будет ближе к вознесению в Царство Небесное. Второй вариант, очевидно, более безжалостный, но он будет способствовать воскрешению Антеи. Интересная динамика, которая в немалой степени увеличивает весомость каждого выбора игрока.

Напомним, что Banishers: Ghost of New Eden поступит в продажу 7 ноября 2023 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S.