Японская ролевая игра Shin Megami Tensei 5: Vengeance получила новый трейлер

Вышел новый трейлер Shin Megami Tensei 5: Vengeance, расширенной версии ролевой игры 2021 года. В трейлере показана новая форма Нахобино, а также некоторые из новых демонов, которых можно завербовать, но больше всего в нем чувствуется предчувствие. О грядущем апокалипсисе, который должен обеспечить "идеальный мир".

В трейлере также показаны изменения, внесенные в Даат, альтернативный постапокалиптический Токио, через который проходит Нахобино. Это часть нового сюжетного маршрута "Канон мести", в котором игроки отправляются в путешествие, схожее с оригинальным, но сильно отклоняющееся в середине. Продюсер Синдзиро Таката пообещал более 75 часов дополнительного геймплея в этом маршруте.

Даже саундтрек подвергся серьезной ревизии: он переделан более чем на 80 процентов и добавлено 20 новых боевых тем. Кроме того, в игре появилась Ёко Хиромин, персонаж, придуманный еще во время разработки оригинальной игры. У нее, судя по всему, темное прошлое, которое новые антагонисты пытаются использовать в своих интересах.

Shin Megami Tensei 5: Vengeance поступит в продажу 14 июня для Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC и Nintendo Switch. Демоверсия игры будет представлена на выставке Atlus Fes 8 и 9 июня в Токио.