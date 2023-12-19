В Battle Teams 2 вышло новогоднее обновление с подарками и персонажем

В Battle Teams 2 вышло новогоднее обновление. В онлайн-шутере появился персонаж Лилу со штурмовой винтовкой FN Fal «Лапки», а также праздничная карта для режима «Заражение».

Раздел «Арсенал» пополнился коллекцией «Прорыв», включающей звездные пушки Vector «Ксенос» и Glock 18C «Ксенос», автоматы АКМ «Андромеда» и АС Вал «Файрвол», а также снайперскую винтовку Barrett «Тайфун». Кроме того, в игре стартовало тематическое событие «Загадай желание!» — за ежедневный вход в Battle Teams 2 геймеры смогут получить Золотые монеты и желания, которые потом можно будет обменять на подарки, например, на снайперскую винтовку AWM «Рождество».

В течение новогоднего ивента пользователям будут начисляться бонусы при покупке виртуальных монет. Тем, кто пополнит счет на определенную сумму, начислят дополнительную валюту в подарок. Бонусы за разные ступени суммируются.