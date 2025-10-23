Игроки Battlefield 6 раскритиковали яркие скины оперативников из первого сезона

После публикации изображений скинов оперативников из первого сезона Battlefield 6 в сообществе началась бурная дискуссия. Фанаты разделились на два лагеря: одни уверены, что разработчики нарушили обещание сохранить реалистичный и «приземлённый» стиль, а другие считают, что яркие облики лишь добавляют игре визуального разнообразия.

Некоторые пользователи социальных сетей отметили, что оранжевые, жёлтые и лаймовые оттенки плохо сочетаются с атмосферой военного шутера и мешают погружению. Другие же считают, что подобные жалобы — проявление излишнего консерватизма, и напомнили, что реальная военная экипировка тоже бывает разнообразной.

При этом часть игроков уже сравнила обновление с Battlefield 2042, намекнув, что серия снова движется в сторону более футуристичного и «игрушечного» дизайна. Несмотря на критику, есть и те, кто положительно оценил новые костюмы, посчитав, что немного цвета игре не повредит.