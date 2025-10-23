Игроки Battlefield 6 раскритиковали яркие скины оперативников из первого сезона

После публикации изображений скинов оперативников из первого сезона Battlefield 6 в сообществе началась бурная дискуссия. Фанаты разделились на два лагеря: одни уверены, что разработчики нарушили обещание сохранить реалистичный и «приземлённый» стиль, а другие считают, что яркие облики лишь добавляют игре визуального разнообразия.
Некоторые пользователи социальных сетей отметили, что оранжевые, жёлтые и лаймовые оттенки плохо сочетаются с атмосферой военного шутера и мешают погружению. Другие же считают, что подобные жалобы — проявление излишнего консерватизма, и напомнили, что реальная военная экипировка тоже бывает разнообразной.
При этом часть игроков уже сравнила обновление с Battlefield 2042, намекнув, что серия снова движется в сторону более футуристичного и «игрушечного» дизайна. Несмотря на критику, есть и те, кто положительно оценил новые костюмы, посчитав, что немного цвета игре не повредит.
Это только начало. Скоро опять будут розовые солдатики как в CoD бегать...
Нормальные скины. Куда лучше колды
Пошло поехало! Цветочки не за горами! ))))
Не думал что в 2025 нужно обьяснять людям где СКИНЫ, а где РАСКРАСКИ.
Бесполезно объяснять отшибленным зумерам )))
ЕА, чтобы расплатится с долгами выдоят до суха 6 Батлу, донатный ад будет в разы хуже, чем в Колде.
Будет такое, если руководство не поменяется, ну или в Колде что то не стрелнет, чтобы переманить назад "своих " )